Zinemaldia
Kursaaleko publikoa oso gustura irten da "Maspalomas" pelikulako emanalditik

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Iritzi positiboak entzun dira "Maspalomas" Sail Ofizialeko filmaren proiekziotik irten direnen artean. Batzuen esanetan, "beharrezkoa" da Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendarien pelikula.

Zinema Zinemaldia Donostia

