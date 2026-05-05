"ESTA SOLEDAD"

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Javier Ginerrek urriaren 30ean estreinatuko du bere lehen film luzea

Esta soledad pelikulan, barakaldar zinemagileak, Yo adicto serie sarituaren egileak, “anabasaren eta bakardadearen samurtasun basatiz bizirauten duten bi gazte” irudikatu ditu. 

Marina Salas, Javier Giner, Oriol Plá
Marina Salas, Javier Giner eta Oriol Plá, "Esta soledad" filmatzean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Javier Giner euskal zuzendariak urriaren 30ean estreinatuko du zinema aretoetan Esta soledad, bere lehen film luzea, Yo adicto liburu autobiografikoa serie bihurtu ondoren egin duen lehen lana. 

Oriol Pla eta Marina Salas protagonistak direla, “zauriz beteriko” Bilbo batean girotuta dago istorioa. Ginerrek berak eta Luisa Matienzok idatzi dute, eta Gemma Martinez eta Kai Etxaniz aktoreek ere parte hartu dute. 

Pelikula “zulo existentzialari” buruzkoa da, “egun zatikatu eta kaotikootan bizi ditugun isiltasunei buruzkoa”, eta “inguru osoa gain behera doanean nork bere buruari eusteko dauden zailtasunak eta ezartzen ditugun lotura hauskorrak” ere hartzen ditu hizpide.  

Prekarietateak eta akidurak zeharkatuta, “Esta soledad berriro hasteko egiten dituzten ahaleginen (inperfektuak, dorpeak eta, batzuetan, ederrak) historia da”, esan du Ginerrek.

Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X