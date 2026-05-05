Javier Ginerrek urriaren 30ean estreinatuko du bere lehen film luzea
Esta soledad pelikulan, barakaldar zinemagileak, Yo adicto serie sarituaren egileak, “anabasaren eta bakardadearen samurtasun basatiz bizirauten duten bi gazte” irudikatu ditu.
Javier Giner euskal zuzendariak urriaren 30ean estreinatuko du zinema aretoetan Esta soledad, bere lehen film luzea, Yo adicto liburu autobiografikoa serie bihurtu ondoren egin duen lehen lana.
Oriol Pla eta Marina Salas protagonistak direla, “zauriz beteriko” Bilbo batean girotuta dago istorioa. Ginerrek berak eta Luisa Matienzok idatzi dute, eta Gemma Martinez eta Kai Etxaniz aktoreek ere parte hartu dute.
Pelikula “zulo existentzialari” buruzkoa da, “egun zatikatu eta kaotikootan bizi ditugun isiltasunei buruzkoa”, eta “inguru osoa gain behera doanean nork bere buruari eusteko dauden zailtasunak eta ezartzen ditugun lotura hauskorrak” ere hartzen ditu hizpide.
Prekarietateak eta akidurak zeharkatuta, “Esta soledad berriro hasteko egiten dituzten ahaleginen (inperfektuak, dorpeak eta, batzuetan, ederrak) historia da”, esan du Ginerrek.
FANTek "Bajo tus pies" filma estreinatuko du
Fant Bilbao zinema jaialdiaren 32. edizioa maiatzaren 8tik 16ra izango da, baina, aurretik, Bajo tus pies Cristian Bernard zuzendariaren film luzea emango du astelehen honetan; Urko Olazabal eta Sofía Otero aktoreek parte hartzen dute, eta beraiekin hitz egin dugu, eta Ibai Atanes eta Maribel Verdú ere ageri dira antzeztaldean.
“Sucia” eta “Black water” sarituko ditu Giza Eskubideen Zinemaldiak
Bàrbara Mestanza eta Marc Pujolarren dokumentalak film luze onenaren Ikusleen saria jasoko du, eta Black water Natxo Leuzaren lanak Amnesty International saria. Gaur bukatuko da jaialdia, eta Imanol Uribek ohorezko saria jasoko du.
Imanol Uribe: "Intolerantziaren aurkako borrokak gidatu nau"
Euskal zinemagileak, La fuga de Segovia, La muerte de Mikel, Días contados eta El rey pasmado filmen egileak, Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldiaren sari berezia jasoko du ostegun honetan, "errealitateari atxikia" duen zinemari esker.
Lara Izagirre “Yerma”ren bertsio garaikide eta urbanoa filmatzen ari da euskaraz
Zinemagilearen hirugarren film luzearen protagonistak Ane Pikaza eta Aitor Borobia dira, eta Maria Goiricelayarekin batera dago idatzita, Lorcaren lan hori antzerkirako arrakastaz moldatu zuen antzerkigilearekin.
Euskal zinemak ongietorria egin dio Maialen Belokiri
Jose Luis Rebordinosek, lekukoa emango dion zuzendariak, eta Koldo Almandoz eta Lara Izagirre zinemagileek Beloki Zinemaldiko buru izendatu izanaz hitz egin digute.
Maialen Beloki izango da Donostiako Zinemaldiaren zuzendaria 2027tik aurrera
Zinemaldiaren Administrazio Kontseiluak aho batez aukeratu du Beloki, Jose Luis Rebordinosen ondorengo gisa.
Lander Garro: "Memoria pertsonaia bat gehiago da 'Lutxi eta zuhaitza'n"
1987an Pasaian, Guardia Zibilaren esku, egoera nahasian hilik gertatu zen Lucía Urigoitia ETAko kidearen istorioa kontatzen du dokumentalak. Fikziozko zatiak eta lekukoen adierazpenak uztartzen ditu Lander Garroren pelikulak.
"I lit the Fire!" Valeria Lemesevskayaren filma izan da Punto de Vista jaialdiko lanik onena
Epaimahaiak bielorrusiar zuzendariaren dokumentala aukeratu du Nafarroako Zinema Dokumentalaren Jaialdiko Sail Ofizialeko film luze onentzat. Film labur onenaren saria, EITBk babestutako golardoa, 3cm of Complexity Anna Vasofen filmari eman diote.
Urrats historikoa eman du euskal ikus-entzunezkoen sektoreak: Zinemaren Akademia eratuko du
Etorkizuneko akademia espazio "inklusiboa eta anitza" izatea nahi dute, sektorearen garapena bultzatzeko balioko duena. Euskal Herriko 150 profesionalen baino gehiagoren babesa du ekimenak.