Pradalesek autoritarismoaren gorakadaz ohartarazi eta Europa "arinago eta kohesionatuago" baten alde egin du

Lehendakariaren esanetan, nazioarteko zuzenbidea eta demokrazia liberalak mehatxupean daude mundu mailako populismoaren eta autoritarismoaren gorakadaren ondorioz. Euskadik Europa federal batean ahots propioa izatea aldarrikatu du.

EITB

Imanol Pradales lehendakariak ohartarazi du nazioarteko zuzenbidea higatzen ari dela eta mugimendu populista zein autoritarioak indarra hartzen ari direla mundu osoan. Veneziako Biurtekoan Euskadik izan duen parte-hartzearen harira egindako adierazpenean, Europak bizi duen testuinguru geopolitikoaren aurrean batasun handiagoa, arintasuna eta indar politiko handiagoa eskatu ditu.

Pradalesen hitzetan, "elite teknokratiko jakin batzuek demokrazia liberalak desegiteko mehatxua zabaldu dute, ustezko efizientzia baten alde, eta klase ertainak ahultzen ari dira". Lehendakariaren ustez, joera horiek arriskuan jartzen dituzte Bigarren Mundu Gerraren ondoren eraikitako adostasun demokratikoak eta nazioarteko lankidetzaren oinarriak.

Halaber, Europak gaur egun Errusia, Txina eta Estatu Batuen presioa jasaten duela azpimarratu du. "Gu zatikatzeak mesede egiten die", adierazi du, eta ohartarazi du Europaren segurtasuna bermatzen zuen lotura transatlantikoa nabarmen ahuldu dela azken urteotan. Horren aurrean, Europaren kohesio politikoa eta estrategikoa indartzearen alde egin du, erabakitzeko gaitasuna eta ongizate eredua babestu ahal izan ditzan.

Lehendakariak Europako erakundeen funtzionamendua ere izan du hizpide. Bere esanetan, gaur egungo munduak "abiadura, intentsitate eta eskala handiagoa" eskatzen ditu, eta horretarako "arintasun gehiago eta burokrazia gutxiago" behar dira. Haren ustez, Europar Batasunak askatasunaren, oparotasunaren eta ongizatearen erreferente izaten jarraitu nahi badu, erantzuteko gaitasun handiagoa izan behar du.

Diagnostiko kritikoa egin arren, Pradalesek itxaropenerako arrazoiak badaudela defendatu du. Nabarmendu du Europar Batasunak oinarri sendoa duela aurrerapenerako eta lehiakortasunerako, eta pandemian edo nazioarteko merkataritza akordioetan erakutsitako gaitasuna gogorarazi du. "Borondatea eta autonomia politikoa dagoenean, aurrera egiten da, baina ezin gara mugatu hori 'shock' egoeretan bakarrik egitera", adierazi du.

Azkenik, lehendakariak Europa federal baten aldeko apustua berretsi du, Euskadik bertan parte-hartze aktiboa izan dezan eta bere ahotsa kontuan har dadin. Bere esanetan, Euskadik Europaren "birsortzean" ekarpena egin nahi du.

