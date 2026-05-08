Maskaren epaiketa amaituta, epaiak argitu beharko ditu zalantzak
Jose Luis Abalosek, Koldo Garciak eta Victor de Aldamak pandemia garaian maskarak erosteko bi kontratu enpresa jakin bati eta akordio "itxi eta pribilegiatu" batekin esleitzeko erakunde kriminala osatu ote zuten argitu beharko du Auzitegi Gorenak. Zalantza hori eta beste batzuk argitzeko ez du eperik izango.
Ia hilabete eta hamalau saio luzeren ostean, epaiaren zain geratu da Jose Luis Abalos Espainiako Gobernuko ministro ohiaren, Koldo Garcia horren aholkulari estuenaren eta Victor de Aldama enpresari eta ustezko "galarazlearen" kontrako epaiketa. Horiei guztiei ustezko erakunde kriminal bat osatzea egotzi diete, maskaren eta bestelakoen kontratuekin, enpresariari mesede egiteko, komisioen truke.
Auzitegi Gorena osatzen duten zazpi magistratuek ez dute eperik epaiketan sortu diren zalantza eta galderei erantzun eta epaia emateko. Ez da espero maiatzaren 17ko Andaluziako hauteskundeak baino lehen iristea epai hori, Gorenak gai politikoetan esku ez hartzeko duen ohitura dela eta.
Abalosek, Garciak eta de Aldamak, pandemia garaian, maskarak erosteko bi kontratu Aldamak proposatutako enpresa jakin bati eta akordio "itxi eta pribilegiatu" batekin esleitzeko erakunde kriminala osatu ote zuten argitu beharko du Auzitegi Gorenak.
Ez hori bakarrik. Izan ere, fiskalak ziurtatu duenez, froga "suntsitzaile" bat dago, Aldamari beste kontu batzuetan ere mesede egin ziotela ziurtatuko lukeena, hala nola bazkide batentzat bilera bat lotu izana hidrokarburoen lizentzia bat jorratzeko, edo Air Europaren erreskatea bultzatzea. Ministro-ohiak eta haren aholkulari-ohiak
"Non dago dirua?"
Argitu beharreko beste zalantza bat da: non dago dirua? Abalosen eta Koldo Garciaren defentsek azpimarratu dute ez dagoela "ebidentziarik" Aldamaren kontura komisioak kobratzen dituztela esateko. Ez hilean 10.000 euro, ezta Fiskaltzak leporatzen dizkion oporretako txaletak ere. Ministro ohiak esan zuen ez ziotela ezer aurkituko, eta ironiara jo zuen esanez, "merke" ateratzen zela.
"Zerbait leporatzen duenak frogatu egin behar du", adierazi zuen Koldo Garciaren abokatuak, azpimarratu ondoren, aholkulari ohiak eskudirua erabiltzea ez dela bere horretan legez kanpoko ezer. 'Txistorrak' (500eko billeteak) legezkoak direla esan zuen, eta batzuk PSOEtik zetozela ziurtatu, aurrez egindako gastuak berdintzeko. Gerente-ohiak, hala ere, ukatu egin zuen kutxan billete horiek zeudenik.
Fiskalari, hala ere, ez zaio asko axola galdera horrek. Horren ustez, Koldo Garciaren ondarea nola hazi den ikusita, "egiaztatuta gelditzen da kobratu izana", bai eta ministroaren gastuak ordaintzen zituela ere. Fiskalaren esanetan, inork ez du azaldu nondik ateratzen zuten hainbeste diru.
Era berean, epaiak ebatzi beharko du zenbateraino izan den argigarri Aldamaren aitorpena. Bere defentsak "estatu aparatuaren" aurkako "gurutzada" gisa aurkeztu zuen haren aitorpena, ikerketa berriak ireki zituena. Saria ere eskatu zuen trukean.
Defentsak Aldamaren sinesgarritasuna zalantzan jarri nahi izan dute epaiketan zehar, eta bere kontraesanak azpimarratzea. Koldo Garciak gezurra esatea leporatu zion, eta PPren abokatuak "gezurretan" laguntzeko egindako ustezko eskaintza bat jakinarazi zuen; akusazioak ukatu egin du hori. Abalosek galdetu zuen ea "zer kalte" egin ote zion Aldamari hark "halako mina" egiteko berari.
Abalosekin lotutako bi emakumeren entxufeak
Enpresa publikoetan entxufatu al zituen Abalosek bere bikotekide ohi Jessica Rodriguez eta Claudia Montes? Curriculuma aurkezteaz harago gestiorik egin al zuen? Zein rol jokatu zuen lehen hori kontratatzeagatik Auzitegi Nazionalaren ikerketapean dagoen Isabel Pardo de Vera Adifeko orduko presidenteak?
Galdera horiei erantzun beharko die epaimahaiak. Aztergai izango du batetik fiskalaren kontakizuna, zeinak "botere publikoak kasik parasitatutako" enpresa publikoen panorama aurkeztu zuen; eta, bestetik, Abalosena berarena.
Eraginak Koldo kasuan
Auzitegi Gorenak maskaren kontratazioari buruz esaten duena erabakigarria izango da Auzitegi Nazionalean goi-kargudun ohien eta enpresarien aurka esleipen horiengatik berengatik zabalik den prozesuan.
Erabakigarri izango da, horrenbestez, Isabel Pardo de Vera Adifeko presidente ohiarentzat ere, Jessica Rodriguez enpresa publikoetan entxufez kontratatzeagatik ikertua dagoena Auzitegi Nazionalean.
Auzitegi horretan, aurrera doaz, halaber, kasu honetatik abiatu ziren beste ikerketa batzuk ere, jatorrian Koldo kasua bezala izendatu zirenak; horien artean, Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiak obra-publikoetan egindako amarruak (behin-behineko espetxealdira eraman zutenak), eta PSOEren gastu aurreratuak eskudirutan itzultzeko sistema.
Zure interesekoa izan daiteke
Polemikak gorabehera, Lander Martinezek ez du arriskuan ikusten EAJren eta PSE-EEren arteko koalizio gobernua
Lander Martinez Sumarreko diputatuak antzerkitzat jo du EAJren eta PSE-EEren arteko zabaldutako azken krisia. Horren arabera, jeltzaleek erabaki dute Moncloarekin harremana tenkatzea Eusko Jaurlaritzako edo aldundietako koalizio gobernuak zalantzan jarri beharrean. "Ez dute interesik gehiengo hori galtzeko", gaineratu du.
EAJk, PSE-EEk eta EH Bilduk zibersegurtasunari buruzko akordioa lortu dute, eta aliantzak PP haserrearazi du
Euskal Polizia modernizatzeko eskatu dio Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzari, ziberdelituen egungo hazkundeari eta ziberkrimenek etorkizunean ekarriko dituzten erronkei aurre egiteko.
Ordezkaritza politiko zabal batek eta gertukoek Garaikoetxea agurtu dute Iruñeko hiletan
Nafarroako eta EAEko ordezkaritza politiko eta instituzional zabala izan da Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hiletan, besteak beste, Maria Chivite eta Imanol Pradales. Garaikoetxea joan den astelehenean hil zen, Iruñean, 87 urte zituela, eta hileta-elizkizuna Xabierko San Frantzisko parrokian izan da.
Erakunde eta ordezkari politikoek, euskal gizartearekin batera, agur esan diote Carlos Garaikoetxeari Ajuria Enean
Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hil-kapera 10:00etan zabaldu dute Ajuria Enea jauregian, eta lau orduz egon da irekita. Juan Jose Ibarretxe, Iñigo Urkullu eta Patxi Lopez lehendakariak bezala, Euskal erakunde eta talde politiko guzti-guztietako ordezkariak gerturatu dira Ajuria Enera, Garaikoetxeak egindako ekarpena aitortzera, baita Euskal Herriko hamaika lekutatik iritsitako herritarrak ere.
Lehendakariak eta politikaren ordezkari nagusiak, banan-banan, Garaikoetxearen familiari doluminak ematera sartu dira
Urkulluk, Ibarretxek, Patxi Lopezek, Otegik, Ortuzarrek, Garridok, Anduezak eta Turullek Garaikoetxearen familiari doluminak eman dizkiote, Ajuria Enean.
Carlos Garaikoetxearen hilkutxa Ajuria Enera iritsi da
Lehendakariaren hilotza Gasteizen dago jada. Asteazken goizetik zabalik dago hil-kapera Ajuria Enean.
Garaikoetxearen pasadizo ezezagunenak: 28 egunez Gasteizko kale batek haren izena izan zuen eta telefonoa ziztatu zioten
Artxiboko hainbat datu eta erreportajek agerian uzten dituzte lehendakariaren ibilbidean oso ezagunak ez diren gertaerak. Adibidez, Gasteizko kale batek haren izena izan zuen 28 egunez eta telefono linea ziztatu egin zioten.
Garaikoetxeak jasotako Euskadi eta gaurkoa: langabeziak behera egin du, eta hezkuntzak zein euskarak, hobera; baina gizartea zahartu egin da
Diktaduraren osteko lehen Eusko Jaurlaritzak oso bestelako gizartea kudeatu behar izan zuen. 1981ean, herritarren heren bat Euskaditik kanpo jaioa zen; 18 urtetik gorakoen erdiak ziren. Ume ugari zeuden: 14 urtetik beherakoak biztanleriaren % 24 ziren. Baina langabezia etengabe ari zen hazten.
Zuzenean: Carlos Garaikoetxeari agurra, Ajuria Enean
Euskal gizartearen ordezkaritza zabala bertaratuko da Gasteizera, Ajuria Enea jauregira, Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurra emateko. Besteak beste, honakoak joango dira: Imanol Pradales lehendakaria, bere aurreko hiru agintariak, Eusko Legebiltzarraren presidentea eta Mahaiko kideak. Politikari eta herritar ugari ere bertaratuko dira.