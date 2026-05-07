EAJk, PSE-EEk eta EH Bilduk zibersegurtasunari buruzko akordioa lortu dute, eta aliantzak PP haserrearazi du
Euskal Polizia modernizatzeko eskatu dio Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzari, ziberdelituen egungo hazkundeari eta ziberkrimenek etorkizunean ekarriko dituzten erronkei aurre egiteko.
Eusko Legebiltzarrak ziberdelituen hazkundeari aurre egiteko baliabideak (giza baliabideak, hezkuntza baliabideak eta baliabide teknikoak) handitzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. EAJk, EH Bilduk eta PSE-EEk adostutako eskaerak PPren haserrea eragin du, onartutakoaren edukiagatik baino hiru aldeen arteko aliantzagatik.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zibersegurtasunaren arloan duen estrategiari buruzko mozioa eraman du EH Bilduk gaurko osoko bilkurara. Gorka Ortiz de Guinea legebiltzarkideak Ertzaintza "sakonki" modernizatzeko beharra mahaiganean jarri du, ziberdelituak zortzi urtean laukoiztu egin direla adierazi ostean (2017an, 8.908 delitu; eta 2025ean, 28.271).
Zehazki, Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio Euskal Polizia modernizatzeko, baita zibersegurtasunaren alorrean ere. Era berean, Ertzaintzaren giza baliabideak indartzeko eta baliabide teknikoak eguneratzen eta modernizatzen jarraitzeko eskatu du. Gainera, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian ziberdelituei buruzko prestakuntzak ikasketa-planen barruan tarte handiagoa izatea, eta prebentzio, detekzio eta esku-hartze neurriak indartzea eskatu du.
Koalizio abertzaleak, EAJk eta PSE-EEk transakzio-zuzenketa bat adostu dute, eta Gasteizko Ganberan gehiengoa dutenez, aurrera atera da.
PPk gogor salatu du EAJk eta PSE-EEk Ertzaintzari "eraso" egiten dion alderdi batekin akordioa egin izana. "Guk ez dugu EH Bildu zurituko", esan du Ainhoa Domaica PPren legebiltzarkideak.
Miren Gallastegui PSE-EEren legebiltzarkideak, haserre, errespetua eta Legebiltzarra "zirku" ez bihurtzeko eskatu dio PPri.
Josune Escota EAJren legebiltzarkideak, bere aldetik, zibersegurtasunaz hitz egin nahi ez izatea eta antzerkia egitea aurpegiratu dio.
