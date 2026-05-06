Albiste izango dira: Carlos Garaikoetxeari agurra Ajuria Enean, hantabirus agerraldia eta Tubos Reunidoseko zuzendaritzarekin bilera

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

ajuria enea
Ajuria Enea, artxiboko irudi batean.
EITB

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Carlos Garaikoetxeari agurra Ajuria Enean: Ajuria Eneak ateak zabalduko ditu gaur Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurra emateko. Garaikoetxearen hil-kapera Ajuria Enean egongo da, 10:00etatik 14:00etara, eta Orain-ek eta ETB1ek zuzenean eskainiko dute. Ondoren, hilkutxa Iruñeko hilerrira eramango dute, bere jaioterrira, eta bertan egingo dute hileta-elizkizuna, San Frantzisko Xabierreko parrokian, 19:30etik aurrera. 

- Hantabirus agerraldia: Espainiako Gobernuak, azkenean, hantabirus kasuak agertu diren MV Hondius gurutzaontzia Kanariar Uharteetan porturatzeko baimena eman du, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) eskatu bezala. 

- Tubos Reunidoseko zuzendaritzarekin bilera: Tubos Reunidoseko enpresa batzordea eta zuzendaritza gaur bilduko dira: 10:30etik aurrera, Amurrion, eta sei ordu geroago Trapagaranen, hartzekodunen konkurtsoari buruzko "egia" azaltzeko.

Eguneko Titularrak Carlos Garaikoetxea Osasuna Gaixotasunak Lan gatazkak Amurrio Trapagaran Politika

