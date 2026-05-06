Albiste izango dira: Carlos Garaikoetxeari agurra Ajuria Enean, hantabirus agerraldia eta Tubos Reunidoseko zuzendaritzarekin bilera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Carlos Garaikoetxeari agurra Ajuria Enean: Ajuria Eneak ateak zabalduko ditu gaur Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurra emateko. Garaikoetxearen hil-kapera Ajuria Enean egongo da, 10:00etatik 14:00etara, eta Orain-ek eta ETB1ek zuzenean eskainiko dute. Ondoren, hilkutxa Iruñeko hilerrira eramango dute, bere jaioterrira, eta bertan egingo dute hileta-elizkizuna, San Frantzisko Xabierreko parrokian, 19:30etik aurrera.
- Hantabirus agerraldia: Espainiako Gobernuak, azkenean, hantabirus kasuak agertu diren MV Hondius gurutzaontzia Kanariar Uharteetan porturatzeko baimena eman du, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) eskatu bezala.
- Tubos Reunidoseko zuzendaritzarekin bilera: Tubos Reunidoseko enpresa batzordea eta zuzendaritza gaur bilduko dira: 10:30etik aurrera, Amurrion, eta sei ordu geroago Trapagaranen, hartzekodunen konkurtsoari buruzko "egia" azaltzeko.
Carlos Garaikoetxeari agurra Ajuria Enean
Euskal gizartearen ordezkaritza zabala bertaratuko da Gasteizera, Ajuria Enea Jauregira, Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurra emateko. Besteak beste, honakoak joango dira: Imanol Pradalese lehendakaria, haren aurreko hiru agintariak, Eusko Legebiltzarreko presidentea eta Mahaiko kideak. Politikari eta herritar ugari ere espero dira.
Ajuria Eneak ateak zabalduko ditu Carlos Garaikoetxea agurtzeko
Ondoren, hilkutxa Iruñeko hilerrira eramango dute, bere jaioterrira, eta bertan egingo dute hileta-elizkizuna. Horrela emango dioten azken agurra demokraziako lehen lehendakariari. Ajuria Eneko hil-kapera zuzenean jarraitu ahalko da Orain-en eta ETB1en.
Dozenaka lagun, senide eta ordezkari politiko hurbildu dira Garaikoetxearen hil-kaperara, azken agurra ematera
Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera, 1980tik 1985era Carlos Garaikoetxea lehendakariaren egoitza ofiziala izan zen jauregian, 10:00etatik aurrera. Arratsaldean, Iruñeko San Frantzisko parrokian egingo da hileta-elizkizuna.
Garaikoetxea, azken agerraldian: "Euskal gizarteak etorkizuneko erronkak gaindituko ditu, elkartuta eta aniztasuna errespetatuz"
Carlos Garaikoetxeari 2025eko ekainean egindako omenaldian, besteak beste, haren garaiko hiru sailburu izan ziren, eta lorpenen artean bidegorriak, euskara batua eta Ajuria Enea Jauregia erosi izana azpimarratu zituzten.
Pradalesek Garaikoetxeak utzitako ondarea goraipatu du, gizartean eta politikan, "erreferente politikoa eta autogobernuaren arkitektoa" izan baitzen
Adierazpen instituzionalean, Gernikako Estatutua garatu eta euskal erakundeak sendotzeko egindako ekarpena nabarmendu du lehendakariak.
Garaikoetxearen lagun eta kolaboratzaileek goraipatu egin dituzte haren gizatasuna eta ausardia
Ondare handia utzi du Garaikoetxeak, eta bere gertuko lagun eta kolaboratzaileek askotariko mezuak zabaldu dituzte haren lana goraipatzeko. Esaterako, Pedro Luis Uriartek, harekin Ekonomia sailburu izan zenak, azpimarratu du zulo beltzean zegoen herria berpizteko ausardia izan zuela, eta “oso eskertuta” egon beharko genukeela.