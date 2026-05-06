Será noticia: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea, crucero con hantavirus y reunión entre la dirección y el comité de empresa de Tubos Reunidos
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 6 de mayo de 2026:
- Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea: Ajuria Enea abrirá sus puertas para acoger la capilla ardiente del que fue el primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, de 10:00 a 14:00 horas. La capilla ardiente de Ajuria Enea se podrá seguir en directo en Orain y ETB1 a partir de las 09:55 horas. Una vez finalizada la capilla, el féretro será conducido al cementerio de Pamplona, su localidad natal, donde se oficiará el funeral en la parroquia de San Francisco de Javier de Pamplona (19:30 horas).
- Crucero con hantavirus, rumbo a Canarias: El Gobierno español ha decidido finalmente autorizar el atraque en Canarias del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en cumplimiento del Derecho Internacional.
- Reunión entre la dirección y el comité de empresa de Tubos Reunidos: El comité de empresa y la dirección de Tubos Reunidos se reunirán a partir de las 10.30 horas en Amurrio y seis horas después en Trapagarán, encuentros en los que esperan se les diga "la verdad" respecto al concurso de acreedores.
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En directo: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea
Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
Ajuria Enea abre sus puertas para despedir a Carlos Garaikoetxea
Posteriormente, el féretro será conducido al cementerio de Pamplona, su localidad natal, donde se oficiará el funeral. Así será el último adiós al primer lehendakari de la democracia. La capilla ardiente de Ajuria Enea se podrá seguir en directo en Orain y ETB1 a partir de las 09:55 horas.
Familiares, amigos y autoridades despiden emocionados a Garaikoetxea en Pamplona
La capilla ardiente se instalará en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial de Garaikoetxea entre 1980 y 1985, a partir de las 10:00 horas. A partir de las 19:30 horas, se celebrará el funeral en la parroquia San Francisco Javier de la capital navarra.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.