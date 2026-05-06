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Será noticia: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea, crucero con hantavirus y reunión entre la dirección y el comité de empresa de Tubos Reunidos

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Ajuria Enea, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Carlos Garaikoetxeari agurra Ajuria Enean, hantabirus agerraldia eta Tubos Reunidoseko zuzendaritzarekin bilera
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 6 de mayo de 2026:

- Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea: Ajuria Enea abrirá sus puertas para acoger la capilla ardiente del que fue el primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, de 10:00 a 14:00 horas. La capilla ardiente de Ajuria Enea se podrá seguir en directo en Orain y ETB1 a partir de las 09:55 horas. Una vez finalizada la capilla, el féretro será conducido al cementerio de Pamplona, su localidad natal, donde se oficiará el funeral en la parroquia de San Francisco de Javier de Pamplona (19:30 horas). 

- Crucero con hantavirus, rumbo a Canarias: El Gobierno español ha decidido finalmente autorizar el atraque en Canarias del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en cumplimiento del Derecho Internacional.

- Reunión entre la dirección y el comité de empresa de Tubos Reunidos: El comité de empresa y la dirección de Tubos Reunidos se reunirán a partir de las 10.30 horas en Amurrio y seis horas después en Trapagarán, encuentros en los que esperan se les diga "la verdad" respecto al concurso de acreedores.

Titulares de Hoy Carlos Garaikoetxea Salud Enfermedades Conflictos laborales Amurrio Valle de Trápaga Política

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

En directo: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea

Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
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