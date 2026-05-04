El Gobierno Vasco decreta tres días de luto

El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto por el fallecimiento del lehendakari Carlos Garaikoetxea.

El decreto, que será publicado en las próximas horas, establecerá un periodo de luto oficial en Euskadi desde hoy hasta el miércoles a la misma hora del fallecimiento, igual que se hizo tras la muerte del lehendakari Ardanza.

Las ikurriñas de las sedes oficiales ondean ya a media asta.

El lehendakari Pradales leerá mañana una declaración institucional.

El velatorio del lehendakari Garaikoetxea será mañana martes en Iruñea, en el tanatorio San Alberto de la capital navarra.

Tras ello, la capilla ardiente será instalada el miércoles por la mañana en Ajuria Enea.

De momento se desconoce cuándo y donde será el funeral.