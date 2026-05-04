FALLECIMIENTO DE GARAIKOETXEA
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El Gobierno Vasco decreta tres días de luto

El periodo de luto oficial ha comenzado este lunes y finalizará el miércoles. El cuerpo reposará mañana martes en un tanatorio de Pamplona y será trasladado el miércoles a Ajuria Enea.
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Ajuria Enea con las banderas a media asta tras la muerte de Ardanza. Captura de imagen de un vídeo de EITB.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak hiru dolu-egun agindu ditu
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto por el fallecimiento del lehendakari Carlos Garaikoetxea.

El decreto, que será publicado en las próximas horas, establecerá un periodo de luto oficial en Euskadi desde hoy hasta el miércoles a la misma hora del fallecimiento, igual que se hizo tras la muerte del lehendakari Ardanza.

Las ikurriñas de las sedes oficiales ondean ya a media asta.

El lehendakari Pradales leerá mañana una declaración institucional.

El velatorio del lehendakari Garaikoetxea será mañana martes en Iruñea, en el tanatorio San Alberto de la capital navarra.

Tras ello, la capilla ardiente será instalada el miércoles por la mañana en Ajuria Enea.

De momento se desconoce cuándo y donde será el funeral.

Carlos Garaikoetxea Gobierno Vasco Política

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