Borja Sémper se reincorpora al comité de dirección del PP tras superar el cáncer
Sémper ha vuelto a la primera línea política tras diez meses fuera por un cáncer de páncreas.
El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, se ha incorporado este lunes al comité de dirección del partido, tras haber pasado diez meses fuera de la primera línea política a causa de un cáncer.
El PP ha difundido este lunes unas fotografías en las que aparece el político ovacionado por sus compañeros, entre ellos el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.
Sémper anunció que padecía cáncer el 14 de julio del año pasado y en enero se le pudo ver en la reunión del comité de dirección del PP, aunque no se reincorporó porque todavía tenía que afrontar parte del tratamiento.
El pasado 8 de diciembre fue el propio Sémper quien informó que había terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de páncreas.
Te puede interesar
Ekain Rico (PSE): “El PNV ha generado diversas cortinas de humo: una con el nuevo Estatuto y otra con el meme”
El dirigente socialista ha utilizado términos como “hiperventilación” o “sobreactuación” para referirse a la posición de los jeltzales.
Ábalos reconoce “vínculos singulares” con Koldo y resta importancia a conocer a Aldama
El exministro ha declarado como acusado en el Tribunal Supremo y ha defendido el nombramiento de su exasesor por su “entrega y lealtad”.
Otxandiano tacha de “poco edificante” el choque entre PNV y PSE-EE y cuestiona su estabilidad
Pello Otxandiano considera que los enfrentamientos entre ambos socios del Gobierno Vasco “alejan a la gente” y pone en duda su capacidad para ofrecer un proyecto a largo plazo.
El Congreso baraja el jueves para que Albares informe sobre la situación de la Flotilla Global Sumud
Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís solicitaron hace unos días la comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso del ministro para que exponga las acciones que adoptará para proteger y a asistir a los barcos y personas que participan en la Global Sumud Flotilla.
El Gobierno español traspasará este lunes al Gobierno Vasco la titularidad de la cárcel de Zubieta
Con esta decisión se cumplirán los plazos dados a conocer el pasado febrero por los consejeros de Vivienda y de Justicia, Denis Itxaso y María Jesús San José, quienes anunciaron la apertura de la nueva cárcel entre mayo y junio de 2026.
Esteban ve grave que Andueza diga que el euskera es una amenaza para los trabajadores, y considera incomprensible la actitud del PSE-EE
El presidente del EBB ha dicho que está enfadado, que no es de recibo que un partido socio de gobierno haga estas cosas. Y lo que es peor, añade, mentir.
El lehendakari impulsará la proyección cultural internacional de Euskadi la próxima semana en su viaje a Italia
El eje central del viaje será la participación en actos organizados en el marco de la Bienal de Venecia, uno de los principales escenarios del arte contemporáneo a nivel mundial, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera presencia vasca en 1976.
Andueza, sobre la polémica: “El PNV montó una bronca artificial porque abandonó el consenso sobre el euskera”
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha insistido hoy en que el PNV ha montado una "bronca artificial" en torno a la imagen generada con inteligencia artificial sobre Aitor Esteban para tapar que abandonó el consenso en torno al euskera en las OPE.
Arranca la campaña electoral en Andalucía
El PP ha dado el pistoletazo de salida a la campaña en Sevilla, el PSOE en Granada. El actual presidente y candidato popular Moreno Bonilla aspira a la mayoría absoluta para no depender de Vox. Ha animado a sus simpatizantes a ir a votar porque considera que la mayoría absoluta que pronostican las encuestas no está asegurada. Mientras que la candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, quiere revertir los malos resultados que le auguran las encuestas y basa su campaña en la defensa de los servicios públicos.