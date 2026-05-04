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Borja Sémper se reincorpora al comité de dirección del PP tras superar el cáncer

Sémper ha vuelto a la primera línea política tras diez meses fuera por un cáncer de páncreas. 

Borja Sémper se reincorpora al comité de dirección del PP
Borja Sémper y Alberto Núñez Feijóo, este lunes, en el Comité de dirección del PP en Madrid. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Borja Semper PPren batzorde nazionalera itzuli da, minbizia gainditu ondoren
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Agencias | EITB

Última actualización

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, se ha incorporado este lunes al comité de dirección del partido, tras haber pasado diez meses fuera de la primera línea política a causa de un cáncer.

El PP ha difundido este lunes unas fotografías en las que aparece el político ovacionado por sus compañeros, entre ellos el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Sémper anunció que padecía cáncer el 14 de julio del año pasado y en enero se le pudo ver en la reunión del comité de dirección del PP, aunque no se reincorporó porque todavía tenía que afrontar parte del tratamiento.

El pasado 8 de diciembre fue el propio Sémper quien informó que había terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de páncreas.

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