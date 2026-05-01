Andueza, sobre la polémica: “El PNV montó una bronca artificial porque abandonó el consenso sobre el euskera”

El PP ha dado el pistoletazo de salida a la campaña en Sevilla, el PSOE en Granada. El actual presidente y candidato popular Moreno Bonilla aspira a la mayoría absoluta para no depender de Vox. Ha animado a sus simpatizantes a ir a votar porque considera que la mayoría absoluta que pronostican las encuestas no está asegurada. Mientras que la candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, quiere revertir los malos resultados que le auguran las encuestas y basa su campaña en la defensa de los servicios públicos.