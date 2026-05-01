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Andueza, sobre la polémica: “El PNV montó una bronca artificial porque abandonó el consenso sobre el euskera”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Andueza, polemikari buruz: "EAJk liskar artifiziala sortu zuen euskarari buruzko adostasuna bertan behera utzi zuelako"
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EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha insistido hoy en que el PNV ha montado una "bronca artificial" en torno a la imagen generada con inteligencia artificial sobre Aitor Esteban para tapar que abandonó el consenso en torno al euskera en las OPE.

PSE EE EAJ-PNV Política

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