Koldo García defiende su “inocencia” y asegura que no decidió “nada" en la compra de mascarillas

Koldo García ha señalado este jueves en el Tribunal Supremo que es inocente porque no decidió "nada" en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia y que el entonces ministro José Luis Ábalos le pidió que se encargara de la recepción del material sanitario.

"Yo no decido nada. Tenía ofertas encima de la mesa y pasaba todas esas propuestas a los técnicos, a los responsables de allí, porque yo no tengo esa capacidad de poder saber cuál es lo mejor", ha indicado.

En su comparecencia en el juicio por presuntas irregularidades en los contratos de mascaillas adjudicadas por el Ministerio de Transportes durante la pandemia, el ex asesor de Ábalos ha asegurado que trasladó más de una oferta y que no recuerda si la elegida —la oferta de Soluciones de Gestión, presunto epicentro de la trama y a la que se adjudicaron varios contratos— le llegó a través del empresario Víctor de Aldama.

Además, Koldo ha negado que recibiera 10 000 euros al mes entre 2019 y 2022 por parte de Aldama, como aseguró este ayer en su comparecencia como acusado.

Por otra parte, ha dicho que conoció a Jéssica Rodríguez (expareja de Ábalos) "a través de Aldama" y que esta amenazó al exministro "con revelar ciertas cosas de la vida privada".