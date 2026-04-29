Aldama acusa a Pedro Sánchez de estar "en el escalafón 1" de la "banda organizada"
Durante su comparecencia ante el Supremo, el empresario ha afirmado que entregó entre 3,5 y 4 millones de euros a Ábalos y Koldo y ha sostenido que se vinculaban adjudicaciones públicas con la financiación del PSOE mediante pagos en efectivo.
El empresario Víctor de Aldama ha declarado ante el Tribunal Supremo que realizó entregas de dinero que ascenderían a entre 3,5 y 4 millones de euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, incluyendo pagos recurrentes de 10 000 euros mensuales que, según ha dicho, se realizaban al margen de cualquier otra contabilidad.
En su comparecencia en el juicio por presuntas irregularidades en los contratos de mascaillas adjudicadas por el Ministerio de Transportes durante la pandemia, Aldama también ha asegurado que Koldo le explicó que determinadas constructoras debían ser “ayudadas” en la adjudicación de contratos públicos porque esos fondos servirían para la financiación del PSOE, y que dichas aportaciones debían realizarse en efectivo, sin facturación.
A partir de ahí, el empresario ha situado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el “escalafón 1” de una supuesta estructura organizada, seguido de Ábalos y Koldo, y ha sostenido que el propio Koldo actuaba como enlace directo con el entorno del presidente, al que atribuía conocimiento de las operaciones e incluso un agradecimiento personal en un acto del partido en 2019.
Aldama ha añadido además referencias internas a anotaciones y códigos en los que Ábalos aparecía como “gran jefe” y Koldo como “Goblins”, dentro del seguimiento de gastos que, según su versión, mantenía sobre estas relaciones.
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