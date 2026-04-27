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El Congreso reactiva la ley de nacionalidad para saharauis y los grupos buscan acordar cambios

El socio minoritario del Gobierno español planteará a los grupos media docena de enmiendas transaccionales para ver si concitan consenso y permiten avanzar en la ponencia. Con esas enmiendas sintetizan las propuestas registradas por casi todas las formaciones a excepción de las del PP, que no han visto opción de sintetizar.
Reunión del representante del pueblo saharaui en España con los grupos parlamentarios en el Congreso. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Sahararrei espainiar naziotasuna aitortzen dien lege proposamenari helduko dio berriro Kongresuak asteartean
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Agencias | EITB

Última actualización

Una ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso se reunirá este martes para estudiar a puerta cerrada la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a saharauis, una iniciativa impulsada por Sumar que todavía no cuenta con respaldo del PSOE y cuya tramitación lleva más de un año parada en el Congreso.

El socio minoritario del Gobierno español planteará a los grupos media docena de enmiendas transaccionales para ver si concitan consenso y permiten avanzar en la ponencia. Con esas enmiendas sintetizan las propuestas registradas por casi todas las formaciones a excepción de las del PP, que no han visto opción de sintetizar. En todo caso, fuentes del grupo plurinacional esperan que los populares sigan adelante con su compromiso favorable a aprobar esta ley

La semana pasada los grupos parlamentarios a excepción de PSOE, Junts y Vox se reunieron con el Frente Polisario para avanzar en esta normativa, tras quedar fuera los apátridas del proceso de regularización de migrantes sin papeles.

Allí se acordó reactivar la proposición de ley que permite otorgar la nacionalidad a saharauis nacidos bajo la administración española. Incluso desde Sumar se avisó de que, con o sin el PSOE, hay una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la norma.

Sumar celebra el desbloqueo de la tramitación

Este lunes el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, el dirigente de IU Enrique Santiago, ha informado de la reunión para tratar la ponencia y ha calificado de "buena noticia" que se haya desbloqueado "por fin" la propuesta de ley para la nacionalidad de las personas saharauis, recordando que su toma en consideración por el Pleno del Congreso fue en marzo de 2025.

Sahara Occidental Congreso Diputados Sumar Política

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