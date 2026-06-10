TURISMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Álava y Gipuzkoa aprueban la implantación del impuesto turístico

La cámara vizcaína aprobó la tasa turística el pasado lunes, por lo que los tres territorios de la CAV tienen ya garantizada la implantación de este impuesto a partir del 1 de enero de 2027.
GRAFCAV2809. BILBAO, 02/05/2026.-Turistas en el museo Guggenheim de Bilbao, con un tiempo lluvioso durante el puente del primero de Mayo. EFE/Luis Tejido

El Museo Guggenheim Bilbao, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Arabak eta Gipuzkoak turismo-tasa ezartzea onartu dute
author image

EITB

Última actualización

Las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa han aprobado este miércoles la implantación del impuesto que gravará las estancias turísticas con los votos favorables de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos

Así, los tres territorios de la CAV tienen garantizada la implantación de esta tasa a partir del 1 de enero del 2027, tras el acuerdo logrado entre PNV, PSE-EE y Podemos. Las Juntas de Bizkaia aprobaron la norma sobre estancias turísticas el pasado lunes. 

En Álava, los tres grupos que han pactado la tasa turística, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, la han respaldado, un apoyo al que se ha sumado EH Bildu. El PP y Vox han votado en contra.

En las Juntas de Gipuzkoa también PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos y EH Bildu han votado a favor y el PP se ha abstenido. 

 

Titulares de Hoy Turismo Euskadi Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Política

Te puede interesar

Laura Garrido PP Euskadi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Laura Garrido critica la gestión tanto del Ministerio como del Gobierno Vasco ante el problema sanitario

Según la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, el Ministerio no ha hecho su trabajo, pero el Gobierno Vasco tiene competencias suficientes para hacer frente al problema. Ha aclaro que la posibilidad de recibir atención en centros concertado no es una medida nueva, sino un derecho recogido en un decreto de 2009. Ha asegurado que en Osakidetza hay problemas estructurales, entre otros motivos, porque no se ha abordado a tiempo la escasez de médicos.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ansola responde a Otegi que el PNV sigue siendo líder en las encuestas “porque da respuesta” a las necesidades de los vascos

El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha respondido hoy en Radio Euskadi a las palabras de Arnaldo Otegi, asegurando que no ve "para nada nervioso" a Aitor Esteban, y ha defendido que el PNV sigue siendo líder en las encuestas porque "da respuesta" a las necesidades de los vascos. Por otro lado, Ansola asegura desde el PNV consideran que Mikel Hidalgo es el candidato “perfecto” para afrontar los retos de futuro de Bilbao.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Marlaska dice que la operación policial tras los disturbios en la Universidad de Navarra ha sido "proporcional" ante unos "hechos graves"

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la operación policial desarrollada en Navarra la semana pasada, y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra un acto de Vito Quiles (acto que había sido previamente suspendido), fue "adecuada y proporcional a las circunstancias".
Cargar más
Publicidad
X