Álava y Gipuzkoa aprueban la implantación del impuesto turístico

Las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa han aprobado este miércoles la implantación del impuesto que gravará las estancias turísticas con los votos favorables de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos.



Así, los tres territorios de la CAV tienen garantizada la implantación de esta tasa a partir del 1 de enero del 2027, tras el acuerdo logrado entre PNV, PSE-EE y Podemos. Las Juntas de Bizkaia aprobaron la norma sobre estancias turísticas el pasado lunes.

En Álava, los tres grupos que han pactado la tasa turística, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, la han respaldado, un apoyo al que se ha sumado EH Bildu. El PP y Vox han votado en contra.

En las Juntas de Gipuzkoa también PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos y EH Bildu han votado a favor y el PP se ha abstenido.