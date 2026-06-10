Álava y Gipuzkoa aprueban la implantación del impuesto turístico
Las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa han aprobado este miércoles la implantación del impuesto que gravará las estancias turísticas con los votos favorables de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
Así, los tres territorios de la CAV tienen garantizada la implantación de esta tasa a partir del 1 de enero del 2027, tras el acuerdo logrado entre PNV, PSE-EE y Podemos. Las Juntas de Bizkaia aprobaron la norma sobre estancias turísticas el pasado lunes.
En Álava, los tres grupos que han pactado la tasa turística, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, la han respaldado, un apoyo al que se ha sumado EH Bildu. El PP y Vox han votado en contra.
En las Juntas de Gipuzkoa también PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos y EH Bildu han votado a favor y el PP se ha abstenido.
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