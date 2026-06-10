La mayoría del Congreso rechaza el cese de la actividad militar en las Bardenas

La mayoría de portavoces del Congreso se ha mostrado este miércoles en contra de una proposición no de ley impulsada por EH Bildu, PNV, Podemos y Sumar que pide el cese de la actividad militar en el Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas en Navarra tras 75 años.

Con su iniciativa, los socios de la investidura buscaban que no se renueve el contrato de arrendamiento del espacio, que finaliza en 2028, así como derogar la declaración del polígono como Zona de Interés Preferente para Defensa y establecer un plan de reconversión de la zona.

Sin embargo, desde el PSOE, la diputada Caridad Rives ha respaldado el mensaje de "no a la guerra", pero ha explicado que esta afirmación no implica un "no a la defensa". Así, ha insistido en la necesidad de "disponer de las mejores fuerzas armadas con el ánimo de no necesitarlas nunca", y ha considerado que el polígono no genera un daño medioambiental.

La diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha denunciado que el caso de las Bardenas fue un "arrendamiento forzoso" del franquismo que ha continuado hasta la actualidad con una actividad "incompatible con los valores de defensa de la biodiversidad que definen a la sociedad navarra".

Según la portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, "gran parte de la sociedad navarra" desea el fin de la actividad militar en la zona y que el entorno sea "en su totalidad" un parque natural a partir de 2028.

"En plena dictadura franquista se decidió convertir una parte de Navarra en un espacio militar para el bombardeo", ha reprochado también el parlamentario de Sumar Lander Martínez, para quien los vecinos y las vecinas de la zona "tienen derecho" a una alternativa económica.

Pero sus argumentos no han convencido al PSOE, y menos a PP, UPN y Vox.

UPN carga contra la "hipocresía" de los proponentes

El diputado del PP Carlos García Adanero ha considerado que el polígono es "fundamental" para el entrenamiento de las fuerzas armadas, y ha dicho que quienes han impulsado la iniciativa "odian" al Ejército no por su actividad en la zona sino por "ser español".

Por su parte, el diputado de UPN Alberto Catalán ha criticado la "hipocresía" de las formaciones proponentes porque, según ha dicho, EH Bildu no renuncia a las rentas que les corresponden de las Bardenas en los municipios donde gobiernan, Sumar forma parte de un gobierno que ha aumentado el gasto militar y el PNV "respalda" la industria armamentística en Euskadi.

Más contundente se ha mostrado el diputado de Vox Francisco José Alcaraz, quien ha dicho que se trata de una iniciativa para "expulsar al Ejército de Navarra" y "desmantelar" la que considera una infraestructura "crítica" para la seguridad de España.