Kongresuaren gehiengoak errefusatu egin du Bardeako jarduera militarra bertan behera uztea
EH Bilduk, EAJk, Podemosek eta Sumarrek legez besteko proposamen bat eraman dute Behe Ganberara, bertan behera uzteko eta ingurua birmoldatzeko plan bat ezartzeko.
Kongresuko bozeramaile gehienak EH Bilduk, EAJk, Podemosek eta Sumarrek bultzatutako legez besteko proposamen baten aurka agertu dira asteazken honetan; testuak Bardeako Tiro eta Bonbardaketa Poligonoan jarduera militarra bertan behera uztea eskatzen zuen.
Beren ekimenarekin, inbestidurako bazkideek bilatzen zuten eremuaren errentamendu-kontratua ez berritzea (2028an amaituko da), poligonoaren Defentsarako Lehentasunezko Intereseko Eremu izendapena indargabetzea eta ingurua birmoldatzeko plan bat ezartzea.
PSOEtik, Caridad Rives diputatuak "gerrari ez" mezua babestu duen arren, horrek "defentsari uko egitea" ez dakarrela azaldu du. Hala, "inoiz behar ez izateko indar armaturik onenak edukitzeko" beharra azpimarratu du, eta poligonoak ingurumenari kalterik ez diola egiten uste du.
Isabel Pozueta EH Bilduko diputatuak salatu duenez, Bardeako kasua frankismoaren "nahitaezko errentamendua" izan zen, eta gaur egun arte jarraitu du "Nafarroako gizartea definitzen duten biodibertsitatearen defentsaren balioekin bateraezina den" jarduerarekin.
Maribel Vaquero EAJren Behe Ganberako bozeramailearen arabera, "Nafarroako gizartearen zati handi batek" inguru horretako jarduera militarraren amaiera nahi du, eta ingurunea "bere osotasunean" parke natural bat izatea 2028tik aurrera.
"Diktadura frankista betean, Nafarroako zati bat bonbardaketarako gune militar bihurtzea erabaki zen", azpimarratu du Lander Martinez Sumarreko parlamentariak, eta tokiko bizilagunek alternatiba ekonomiko bat izateko "eskubidea" dutela gaineratu du.
Baina euren argudioek ez dute PSOE konbentzitu, are gutxiago PP, UPN eta Vox.
UPNk proposamena aurkeztu dutenen "hipokrisia" kritikatu du
Carlos Garcia Adanero PPko diputatuaren ustez, poligonoa "funtsezkoa" da indar armatuen entrenamendurako, eta ekimena bultzatu dutenek Armada "gorroto" dutela esan du, ez inguru horretan egiten duen jardueragatik, baizik eta "espainiarra izateagatik".
Bestalde, Alberto Catalan UPNko diputatuak proposamena egin duten alderdien "hipokrisia" kritikatu du; izan ere, bere arabera, EH Bilduk ez die uko egiten Bardeatik dagozkien errentei gobernatzen duten udalerrietan, Sumar gastu militarra handitu duen gobernu baten parte da eta EAJk armagintza "babesten" du Euskadin.
Francisco Jose Alcaraz Voxeko diputatuaren hitzetan, "Armada Nafarroatik kanporatzeko" eta Espainiaren segurtasunerako azpiegitura "kritikoa" desegiteko ekimena izan da gaur aurkeztutakoa.
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