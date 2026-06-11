El lehendakari durante la visita del papa a Canarias: “Las sociedades avanzadas deben ayudar a la integración de los migrantes”
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado este jueves la solidaridad entre Euskadi y Canarias ante el fenómeno migratorio y ha defendido que la dignidad humana debe situarse en el centro de la acción política. Estas declaraciones las ha realizado en el marco de la primera visita del papa León XIV a Canarias.
Pradales ha asegurado que el Gobierno Vasco ha querido ser "siempre solidario con el pueblo canario" y atender la migración desde la concepción del "modelo vasco de acogida", pensando "en la dignidad de las personas" y en su capacidad de integrarse en la sociedad de destino.
"Nosotros hemos querido ser siempre solidarios con el pueblo canario y también atender desde esa concepción de lo que denominamos nosotros el modelo vasco de acogida, pensando en la dignidad de las personas y que luego tienen que tener la capacidad de integrarse también a la sociedad a la que llegan, ayudando a Canarias y haciendo de la mano este tránsito", ha aseverado en declaraciones a los medios.
La frontera del Bidasoa
El lehendakari ha señalado que la situación de Euskadi "objetivamente no tiene nada que ver" con la vivida en Canarias, aunque ha recordado que su comunidad ha afrontado momentos de dificultad vinculados a la frontera en el Bidasoa.
"Nosotros somos un lugar de tránsito. Estos años hemos tenido también que atender el tránsito de 45.000 personas que estaban moviéndose desde el Estado hacia el norte de Europa y a veces con una cerrazón de las autoridades francesas que nos genera también problemas para poder atender a todas esas miles de personas", ha explicado.
Además, ha sostenido que las sociedades europeas deben implicarse no solo en la acogida, sino también en la integración de las personas migrantes.
"Las sociedades avanzadas, ricas y modernas como las europeas tenemos que ayudar no solo en esa acogida sino en la integración de estas personas en nuestra sociedad", ha zanjado.
La visita del papa
León XIV ha criticado este jueves a Europa en materia migratoria porque "no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios".
También ha criticado a toda la comunidad internacional porque "no basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido", según ha dicho en su discurso este jueves en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria).
En este enclave, punto de llegada de migrantes en las rutas desde África, el papa ha dirigido su indignación a todas las partes y ha dicho que el drama migratorio "debe convertirse en examen de conciencia".
En una dura alocución, el papa ha esperado que la voz de los dramáticos testimonios que este jueves hablaron en el puerto llegue "a quienes tienen en sus manos responsabilidades decisivas".
"No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Cada barca que llega no trae sólo migrantes; trae consigo una pregunta: ¿qué mundo hemos construido, si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida?", ha señalado.
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