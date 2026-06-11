Pradalesek, aita santuak Kanarietara egindako bisitan: "Gizarte aurreratuek migratzaileen integrazioan lagundu behar dute"
Imanol Pradalesek adierazi du Euskadik Estatutik Europako iparraldera mugitzen diren 45.000 pertsonaren joan-etorriari erantzun behar izan diola.
Imanol Pradales lehendakariak Euskadik eta Kanaria Uharteek migrazioaren fenomenoaren aurrean erakutsitako “elkartasuna” nabarmendu du gaur, eta giza duintasuna jardun politikoaren erdigunean jarri behar dela defendatu du.
Pradales Kanaria Handira joan da, Leon XIV.a aita santuak Espainiak egindako lehen bisitaren harira. Han adierazi du Eusko Jaurlaritzak "beti kanariar herriarekin elkartasunez" jardun duela, eta migrazioari "euskal harrera ereduaren" ikuspegitik heldu diola; hau da, duintasuna eta helmugako gizartean integratzeko duten gaitasuna aintzat hartuta.
Bidasoko mugaren auzia
Lehendakariaren esanetan, Euskadiko eta Kanarietako egoerak ez dira berdinak "objetiboki", baina Euskal Autonomia Erkidegoak ere zailtasunak izan ditu azken urteotan, bereziki Bidasoko mugan eta Frantziako Estatuarekin lotutako egoeretan.
"Guk igarobide gisa jarduten dugu. Azken urteotan Estatutik Europa iparralderantz zihoazen 45.000 lagun artatu behar izan ditugu. Gainera, Frantziako agintarien jarrera itxiak arazoak sortu dizkigu milaka pertsona horiei guztiei arreta emateko", azaldu du.
Pradalesen iritziz, Europako gizarteek ez dute harrera hutsera mugatu behar. Haren ustez, migratzaileen integrazioa ere funtsezkoa da.
"Europako gizarte aurreratu, aberats eta modernoek pertsona horiei lagundu behar diete, bai harreran, bai gure gizarteetan integratzen", adierazi du.
Aita santuaren bisita
Leon XIV.a aita santuak Europako migrazio politikak kritikatu ditu gaur, eta ohartarazi duenez, "ezin da giza duintasunaz hitz egin itsasoak hilerri bihurtzen uzten diren bitartean".
Nazioarteko komunitate osoari ere egin dizkio kritikak. Haren esanetan, "ez da nahikoa heltzen diren migratzaileen kudeaketa egitea, kopuruak banatzea, mugak indartzea eta heriotzak gertatu ondoren haiek deitoratzea". Hala adierazi du gaur Arguineguingo portuan (Kanaria Handia) egin duen hitzaldian.
Afrikatik datozen migrazio ibilbideetako helmuga nagusietako bat da Arguineguin, eta han migrazioaren dramaren inguruko "kontzientzia azterketa" eskatu du aita santuak.
Hitzaldi zorrotzean, portuan gaur testigantza eman dutenen ahotsa "erabaki garrantzitsuak hartzeko ardura dutenengana" iristea espero duela esan du.
"Ez da nahikoa iritsierak kudeatzea, kopuruak banatzea, mugak indartzea eta heriotzak gertatu direnean deitoratzea. Iristen den txalupa bakoitzak ez ditu migratzaileak bakarrik ekartzen; galdera bat ere badakar: zer mundu eraiki dugu, horrenbeste beste anai-arrebak bizimodu bila heriotzaren arriskua hartu behar badute?", adierazi du.
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