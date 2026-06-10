Sánchez afirma que continuará en el gobierno pese a la petición de dimisión de Feijoó
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Feijóo exige a Sánchez dimitir y “no estirar esta basura". EH Bildu, por su parte, aboga por la continuidad de la legislatura.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este miércoles en que cumplirá el plazo que marca la Constitución y no convocará elecciones hasta el año que viene. Con esta declaración, Sánchez responde a la petición de dimisión hecha por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lo acusa de responsable de la "gestapillo" del PSOE.
En la sesión de control al Gobierno, Sánchez y Feijóo se han reprochado la corrupción en sus respectivos partidos y, si el líder de la oposición le ha identificado con las iniciales "P. S." en las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, el jefe del Ejecutivo le ha contestado que, si quiere "jugar a las siglas", pregunte primero quién es "M. Rajoy".
Feijóo ha acusado a Sánchez de practicar "delincuencia de Estado" para "taparlo todo" y ha dicho que el presidente pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave" de toda la democracia, pese a que "su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos": “¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?", le ha interpelado.
En su réplica, el presidente del Gobierno ha afirmado que él asume sus "errores" pero "jamás" asumirá el "grado de hipocresía" del partido de la Púnica, Gurtel, Kitchen o la "policía patriótica". Es más, ha aludido de nuevo a la foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado.
Bildu, fiel a Sánchez
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se ha mantenido fiel al presidente del Gobierno, pero le ha avisado de que "limitarse a resistir será un fracaso asegurado" y le ha pedido que acabe con la "situación de parálisis" y recupere "la agenda social y plurinacional".
Aizpurua ha reconocido que el Gobierno y la legislatura "atraviesan un momento difícil": "Lo que estamos conociendo sobre supuestas prácticas en el entorno de su partido nos parece grave. Por eso usted deberá aclararlo todo, y le exigiremos que depure las responsabilidades que sean necesarias frente a cualquier tipo de corrupción", ha dicho.
La portavoz de EH Bildu no da por terminada la legislatura, ya que no quiere colaborar a una posible llegada de las "ultraderechas" al Gobierno, pero considera que Sánchez tiene que actuar.
El jefe del gobierno le ha respondido que el PSOE ha sido "contundente" ante la corrupción y ha asegurado que será igual de contundente "en la respuesta a los infundios las insidias y las mentiras que están propagando" sobre su partido y su Gobierno.
Además, ha opinado que su Ejecutivo es un "Gobierno incómodo" para las "élites" de España y "gobiernos muy poderosos del mundo" por medidas como la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional o su rechazo al "genocidio" en Gaza: "Yo les digo a todos esos intereses, que tienen sus terminales en el PP y en Vox, que al gobierno se llega con los votos de la gente y no con los atajos que están intentando encontrar", ha concluido.
Te puede interesar
Laura Garrido critica la gestión tanto del Ministerio como del Gobierno Vasco ante el problema sanitario
Según la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, el Ministerio no ha hecho su trabajo, pero el Gobierno Vasco tiene competencias suficientes para hacer frente al problema. Ha aclaro que la posibilidad de recibir atención en centros concertado no es una medida nueva, sino un derecho recogido en un decreto de 2009. Ha asegurado que en Osakidetza hay problemas estructurales, entre otros motivos, porque no se ha abordado a tiempo la escasez de médicos.
Pradales avisa al Gobierno de España: "Gobernar no es solo resistir"
El lehendakari ha defendido la estabilidad política y la colaboración como bases del progreso de Euskadi, ha reclamado cerrar antes de julio las transferencias pendientes y ha advertido de que los casos de presunta corrupción no pueden servir de excusa para dejar de gobernar.
Agreden al exalcalde de Pamplona Enrique Maya en el Casco Antiguo
Maya no ha sufrido daños y según fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, por el momento ninguna persona ha sido detenida por estos hechos.
Ansola responde a Otegi que el PNV sigue siendo líder en las encuestas “porque da respuesta” a las necesidades de los vascos
El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha respondido hoy en Radio Euskadi a las palabras de Arnaldo Otegi, asegurando que no ve "para nada nervioso" a Aitor Esteban, y ha defendido que el PNV sigue siendo líder en las encuestas porque "da respuesta" a las necesidades de los vascos. Por otro lado, Ansola asegura desde el PNV consideran que Mikel Hidalgo es el candidato “perfecto” para afrontar los retos de futuro de Bilbao.
Jon Insausti se marca como propósito que Donostia sea la ciudad "más feliz y próspera" de Europa
El Ayuntamiento de San Sebastián ha reflexionado sobre las necesidades futuras de la ciudad y de sus ciudadanos, en un acto realizado en el teatro Victoria Eugenia, bajo el título Donostiarra 2040 Topera! El alcalde, Jon Insausti, ha reconocido que el reto principal es conseguir una ciudad hecha "por los donostiarras para los donostiarras".
Marlaska dice que la operación policial tras los disturbios en la Universidad de Navarra ha sido "proporcional" ante unos "hechos graves"
En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la operación policial desarrollada en Navarra la semana pasada, y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra un acto de Vito Quiles (acto que había sido previamente suspendido), fue "adecuada y proporcional a las circunstancias".
Mojtar Leboihi, representante del pueblo saharaui en Euskadi: “Ya llevamos muchos muertos con drones en esta última guerra”
Marruecos mató el pasado domingo a tres miembros del Frente Polisario, atacando con drones el coche en el que viajaban. Uno de ellos era Lahbib Abdulaziz, destacado dirigente del Polisario e hijo del que fue presidente saharaui Mohamed Abdulaziz. El ataque se produjo, además, el mismo día en el que el representante de la ONU para el Sáhara visitaba los campamentos de Tinduf.
Los transbordos en el transporte público de Bizkaia serán gratuitos en 2027
La primera fase arrancará el 1 de octubre de 2026 con una prueba piloto. Asimismo, el territorio pasará de 5 zonas a 3, lo que permitirá simplificar el actual sistema tarifario.
El Gobierno Vasco ofrece 70 millones anuales para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal médico
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado los avances en la negociación con los profesionales sanitarios de Euskadi, al tiempo que ha criticado la gestión del Ministerio de Sanidad en la tramitación del nuevo Estatuto Marco.