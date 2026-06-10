Sánchez afirma que continuará en el gobierno pese a la petición de dimisión de Feijoó

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este miércoles en que cumplirá el plazo que marca la Constitución y no convocará elecciones hasta el año que viene. Con esta declaración, Sánchez responde a la petición de dimisión hecha por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lo acusa de responsable de la "gestapillo" del PSOE.

En la sesión de control al Gobierno, Sánchez y Feijóo se han reprochado la corrupción en sus respectivos partidos y, si el líder de la oposición le ha identificado con las iniciales "P. S." en las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, el jefe del Ejecutivo le ha contestado que, si quiere "jugar a las siglas", pregunte primero quién es "M. Rajoy".

Feijóo ha acusado a Sánchez de practicar "delincuencia de Estado" para "taparlo todo" y ha dicho que el presidente pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave" de toda la democracia, pese a que "su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos": “¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?", le ha interpelado.

En su réplica, el presidente del Gobierno ha afirmado que él asume sus "errores" pero "jamás" asumirá el "grado de hipocresía" del partido de la Púnica, Gurtel, Kitchen o la "policía patriótica". Es más, ha aludido de nuevo a la foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado.

Bildu, fiel a Sánchez

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se ha mantenido fiel al presidente del Gobierno, pero le ha avisado de que "limitarse a resistir será un fracaso asegurado" y le ha pedido que acabe con la "situación de parálisis" y recupere "la agenda social y plurinacional".

Aizpurua ha reconocido que el Gobierno y la legislatura "atraviesan un momento difícil": "Lo que estamos conociendo sobre supuestas prácticas en el entorno de su partido nos parece grave. Por eso usted deberá aclararlo todo, y le exigiremos que depure las responsabilidades que sean necesarias frente a cualquier tipo de corrupción", ha dicho.

La portavoz de EH Bildu no da por terminada la legislatura, ya que no quiere colaborar a una posible llegada de las "ultraderechas" al Gobierno, pero considera que Sánchez tiene que actuar.

El jefe del gobierno le ha respondido que el PSOE ha sido "contundente" ante la corrupción y ha asegurado que será igual de contundente "en la respuesta a los infundios las insidias y las mentiras que están propagando" sobre su partido y su Gobierno.

Además, ha opinado que su Ejecutivo es un "Gobierno incómodo" para las "élites" de España y "gobiernos muy poderosos del mundo" por medidas como la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional o su rechazo al "genocidio" en Gaza: "Yo les digo a todos esos intereses, que tienen sus terminales en el PP y en Vox, que al gobierno se llega con los votos de la gente y no con los atajos que están intentando encontrar", ha concluido.