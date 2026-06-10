ESPAINIAKO GOBERNUA

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Sanchezek gobernuan jarraituko duela adierazi du, Feijook dimititzeko eskatu dion arren

Asteazken honetan egin den Kongresuko kontrol-saioan, Feijook dimisioa emateko eta "zabor-aldia ez luzarazteko" eskatu dio Sanchezi. EH Bilduk, bestalde, legealdiarekin jarraitzearen alde egin du, baina "paralisi" egoeratik irteteko eskatu dio.

MADRID, 10/06/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso. EFE/Chema Moya

Pedro Sanchez, asteazken honetako kontrol-saioan. ARGAZKIA: EFE.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak, asteazken honetan, berriz adierazi du Konstituzioak ezartzen duen epea bete egingo duela eta datorren urtera arte ez dituela hauteskundeak deituko. Adierazpen horrekin, Alberto Nuñez Feijoo PPren buruzagiak egindako dimisio eskaerari erantzun dio Sanchezek.

Gobernuaren kontrolerako saioan, Sanchezek eta Feijook ustelkeria aurpegiratu diote elkarri. Hala, oposizioaren liderrak Leire Diez militante sozialista ohiaren agendetako "P. S." inizialekin identifikatu du PSOEko burua, eta gobernuburuak erantzun dio "sigletan jolastu" nahi badu galdetu dezala aurrena nor den "M. Rajoy".

Feijook "Estatuko delinkuentzia" praktikatzea leporatu dio Sanchezi, "dena estaltzeko", eta esan du presidentea historiara pasatuko dela demokrazia osoko "induktore, finantzatzaile eta ustelkeria kasu larrienaren onuradun" gisa, nahiz eta "bere gestapotxoa" ez den herri-gomutan geratuko "trebetasunagatik eta arrakastengatik": "Noiz arte luzatuko duzu zabor-aldi hau, espainiarrei hitza eman aurretik?", galdetu dio.

Erantzunean, Gobernuko presidenteak adierazi du berak bere "akatsak" onartu egiten dituela, baina ez duela "inoiz " onartuko Punica, Gurtel eta Kitchen auzien ardura izan duen alderdiaren "hipokrisia". Are gehiago, Feijook Marcial Dorado narkotrafikatzailearekin egindako argazkia aipatu du.

EH Bildu, Sanchezi leial

Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramaileak Gobernuko presidenteari leial eutsi dio, baina ohartarazi dio "bizirauteari eusteak" porrota ekarriko diola. Halaber, eskatu dio "paralisi egoerarekin" amaitzeko eta "agenda soziala eta plurinazionalari" heldu diezaiola berriz.

Aizpuruak aitortu duenez, Gobernuak eta legealdiak "une zaila bizi dute": "Larria iruditzen zaigu zure alderdiaren inguruko ustezko praktikei buruz zabaltzen ari den informazioa. Dena argitu beharko duzu eta edozein ustelkeria motaren aurrean beharrezkoak diren erantzukizunak argitzeko eskatuko dizugu", esan du.

EH Bilduren Espainiarako bozeramaileak ez du legegintzaldia amaitutzat eman, ez baitu nahi ultraeskuina Gobernura iristen lagundu, baina uste du Sanchezek pausoak ematen hasi behar duela.

Gobernuko buruak erantzun dio PSOEk "irmo" jokatu duela ustelkeriaren aurrean, eta ziurtatu du hala jokatuko duela alderdiari eta Gobernuari buruz "zabaltzen ari diren maltzurkerien eta gezurren aurrean".

Gainera, esan du bere "Gobernua deserosoa" dela Espainiako "eliteentzat" eta"munduko gobernu boteretsuentzat" hark ezarri dituen hainbat neurri direla eta, tartean, lan-erreforma, lanbidearteko gutxieneko soldata igotzea eta Gazako genozidioa gaitzestea: "PPn eta Voxen ordezkariei esaten diet gobernura herritarren botoekin iristen dela, eta ez aurkitzen saiatzen ari diren lasterbideen bidez", adierazi du.

Diputatuen Kongresua Pedro Sanchez Alberto Núñez Feijóo EH Bildu Politika

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