El Banco Central Europeo (BCE) ha subido este jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos en la zona del euro en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, primera subida del precio del dinero desde hace casi tres años, tras el aumento de la inflación debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.



"La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro", ha dicho la entidad tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La última vez que el BCE incrementó el precio del dinero fue el 14 de septiembre de 2023, cuando aplicó una subida de 25 puntos básicos que llevó el tipo de referencia hasta el 4 %, culminando entonces el ciclo de endurecimiento iniciado para combatir la inflación en la eurozona.

Desde aquella decisión, el banco central había mantenido los tipos sin cambios durante casi tres años, en un contexto marcado por la moderación progresiva de la inflación, aunque con episodios de repunte ligados a la energía y a las tensiones geopolíticas.

La inflación vuelve a acelerarse

La nueva subida de medio punto llega precisamente después de que la inflación en la zona euro volviera a mostrar signos de aceleración. En mayo, el índice de precios se situó en el 3,2 %, dos décimas más que el mes anterior, según el dato preliminar de Eurostat.

El incremento se ha visto impulsado especialmente por la energía, cuyos precios aumentaron un 10,9 % interanual, reforzando las presiones inflacionistas que el BCE busca contener con esta decisión.

Con este movimiento, la institución presidida por Christine Lagarde reabre el ciclo de ajuste de tipos en un momento en el que el mercado observa con atención el equilibrio entre el control de precios y el riesgo de enfriamiento económico en la eurozona.