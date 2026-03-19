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El BCE empeora sus previsiones de inflación y crecimiento por la guerra en Oriente Próximo

La inflación se ha revisado al alza en comparación con las proyecciones de diciembre, especialmente para 2026, debido a la subida de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo.
(Foto de ARCHIVO) 12 December 2024, Hesse, Frankfurt_Main: A stele with the inscription "European Central Bank - Eurosystem" stands in front of the European Central Bank (ECB) in the east of Frankfurt. Photo: Arne Dedert/dpa 12/12/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN
Sede del Banco Central Europeo (BCE). Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EBZk inflazioaren gorakada eta hazkundearen moteltzea aurreikusi ditu, Ekialde Hurbileko gerraren ondorioz
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Agencias | EITB

Última actualización

Las nuevas proyecciones del Banco Central Europeo (BCE), que ya recogen el impacto de los primeros días del conflicto en Oriente Próximo, contemplan en su escenario de referencia una subida de la inflación por encima de lo anticipado previamente, así como un ritmo de crecimiento del PIB de la zona euro más débil de lo avanzado el pasado mes de diciembre.

Las nuevas previsiones de los técnicos del BCE, que incorporan excepcionalmente la información obtenida hasta el pasado 11 de marzo, apuntan en el escenario base a que la tasa de inflación se situará, en promedio, en el 2,6 % en 2026, frente al 1,9 % del anterior pronóstico; mientras que el año que viene la subida de los precios en la eurozona será del 2 %, dos décimas más de lo proyectado en diciembre; y del 2,1 % en 2028, por encima del 2 % de la previsión anterior. "La inflación se ha revisado al alza en comparación con las proyecciones de diciembre, especialmente para 2026, debido a la subida de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo", señala el instituto emisor.

Asimismo, los economistas del BCE también prevén que la inflación subyacente, excluidos la energía y los alimentos, se situará por encima de lo anticipado en diciembre. De este modo, en promedio, la tasa será del 2,3 % en 2026, el 2,2 % en 2027 y el 2,1 % en 2028. El anterior pronóstico contemplaba subidas del 2,2 %, 1,9 % y 2 %, respectivamente.

A este respecto, el BCE explica que esta senda más elevada de subidas de los precios refleja principalmente la transmisión de la subida de los costes energéticos a la inflación, excluidos la energía y los alimentos.

En cuanto al crecimiento de la zona euro, los expertos prevén que la expansión del PIB se situará, en promedio, en el 0,9 % en 2026, tres décimas menos de lo anticipado en diciembre; el 1,3 % en 2027, por debajo del 1,4 % de la proyección anterior; y el 1,4 % en 2028, confirmando en este caso la previsión precedente.

Esta revisión a la baja, sobre todo para 2026, reflejaría los efectos de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza en todo el mundo, apunta el BCE, que confía en que, al mismo tiempo, el bajo nivel de desempleo, la solidez de los balances del sector privado y el gasto público en defensa e infraestructuras "deberían seguir respaldando el crecimiento".

El escenario base del BCE contempla que los precios promedio trimestrales del petróleo y el gas alcanzarán un máximo de alrededor de 90 dólares por barril y 50 euros por MWh, respectivamente, en el segundo trimestre de 2026, para luego descender en los trimestres siguientes. En consonancia con estos supuestos, el escenario base prevé un repunte de la inflación, que frenará el poder adquisitivo, el gasto de los consumidores y, por consiguiente, el crecimiento del PIB, especialmente a corto plazo. 

Una alteración prolongada del suministro de petróleo y gas "elevaría la inflación por encima, y reduciría el crecimiento por debajo, de las proyecciones del escenario de referencia". En cualquier caso, el BCE subraya que las implicaciones para la inflación a medio plazo dependen esencialmente de la magnitud de los efectos indirectos y de segunda ronda de una perturbación energética más intensa y más persistente.

En cuanto al crecimiento del PIB, la expansión de la eurozona se frenaría este año al 0,6%, tres décimas por debajo del escenario base; para alcanzar el 1,2% en 2027 y el 1,6% un año después.

Sin embargo, en su hipótesis más severa, el BCE asume una interrupción más intensa y prolongada del suministro de hidrocarburos, estimándose que el 60% de los flujos de petróleo y GNL se verán interrumpidos como consecuencia de acciones militares que dañan la infraestructura energética, lo que retrasa el restablecimiento del suministro, por lo que los volúmenes de bombeo solo comienzan a normalizarse en el primer trimestre de 2027 y lo hacen de forma más gradual.

"El escenario severo supone una crisis de precios de la energía más fuerte y persistente, mayor incertidumbre e incluso efectos indirectos y de segunda ronda más intensos", explica la entidad, que supone que los precios del petróleo alcanzarán en el segundo trimestre de 2026 un máximo de 145 dólares por barril y los del gas 106 euros por MWh, antes de descender a un ritmo mucho más lento y mantenerse significativamente por encima de las hipótesis del escenario base y del escenario adverso durante el resto del horizonte de proyección.

Banco Central Europeo Oriente Próximo Petróleo Energía Economía

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