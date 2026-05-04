Los nacimientos suben un 2,8 % en Euskadi en 2025, con un total de 13 297

El número de nacimientos ascendió a 13 297 en Euskadi en 2025, lo que supone un aumento de 360 nacimientos respecto a los datos de 2024, un 2,8 % más, según los datos publicados por el Instituto Vasco de Estadística Eustat.

Este ascenso se produjo en los tres territorios: en Álava, con 2157 nacimientos, aumentaron un 3 % (63 nacimientos más); en Bizkaia, con 6593 nacimientos, el aumento fue del 2,7 % (172 nacimientos más) y en Gipuzkoa, con 4547, el aumento se situó en el 2,8 % (125 nacimientos más).

En el cuatro trimestre de 2025, se registraron 3438 nacimientos (1796 niños y 1642 niñas) en Euskadi, lo que supone un acenso del 6,1 % respecto al último trimestre de 2024.

El territorio que mayor incremento registró fue Gipuzkoa, con 1172 nacimientos, un 9,4 % más, mientras que en Bizkaia se contabilizaron 1704, un 4,6 % más, y en Álava 562, un 4,3 % más que en el cuarto trimestre del ejercicio anterior.

Según la edad de la madre, el grupo con más nacimientos fue el de 35 a 39 años (35,2 %), seguido del de entre 30 y 34 (32,4 %), con lo que el 67,6 % de los nacimientos correspondieron a mujeres en la treintena.

En el 26,8 % de los nacimientos de Euskadi durante octubre, noviembre y diciembre del año 2025, la madre era de nacionalidad extranjera. En el mismo periodo de 2024 este porcentaje fue del 29,4%