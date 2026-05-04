Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 4 de mayo de 2026:

- Juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón: Un jurado popular juzgará a partir de hoy, en la Audiencia Provincial de Álava, al presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su muerte y que fue hallada junto a su hija de dos años, que resultó ilesa. La primera sesión, este lunes, se dedicará a la elección de los miembros del jurado, y dependiendo de lo que se tarde, podría haber alguna declaración. Las acusaciones piden 45 años de cárcel para el presunto asesino, la pena más alta que permite el Código Penal.

- Traspaso de la titularidad de la cárcel de Zubieta: El Gobierno español traspasará este lunes al Gobierno Vasco la titularidad de la cárcel de Zubieta. Con esta decisión se cumplirán los plazos dados a conocer el pasado febrero por los consejeros de Vivienda y de Justicia, Denis Itxaso y María Jesús San José, quienes anunciaron la apertura de la nueva cárcel entre mayo y junio de 2026.

- Entrevista a Ekain Rico en Radio Euskadi: Arranca la semana con la mirada puesta en la relación entre el PNV y el PSE-EE, tras la polémica por el meme de los socialistas al presidente del EBB del PNV Aitor Esteban. En este contexto, el programa "Boulevard" de Radio Euskadi entrevistará al miembro de la Comisión Ejecutiva del PSE-EE, Ekain Rico.