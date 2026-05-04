Albiste izango dira: Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa, Zubietako espetxearen gaineko eskumena aldatzea eta Ekain Ricori elkarrizketa Radio Euskadin

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

GASTEIZ ELKARRETARATZEA MAIALEN MAZON
Indarkeria matxistaren aurkako protesta Gasteizen. Artxiboko argazkia: EFE
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 4an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa: Maialen Mazonen ustezko hiltzailea epaituko du gaurtik aurrera herri epaimahai batek Arabako Probintzia Auzitegian. 32 urteko emakumea haurdun zegoen hil zutenean (bikiak espero zituen), eta onik atera zen 2 urteko alabaren ondoan aurkitu zuten. Lehen saioa, epaimahaikideak aukeratzeko izango da, eta denbora ematen badu, deklarazioren bat egon liteke. Akusazioek 45 urteko kartzela zigorra eskatzen dute ustezko hiltzailearentzat, Zigor Kodeak baimentzen duen zigorrik handiena.

- Zubietako espetxearen gaineko eskumena aldatzea: Espainiako Gobernuak gaur eskualdatuko dio Jaurlaritzari Zubietako espetxearen gaineko eskumena. Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak eta Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak otsailean jakitera eman zituzten epeak beteko dituzte horrela, kartzela berria 2026ko maiatza eta ekaina bitartean irekiko zutela iragarri baitzuten.

- Ekain Ricori elkarrizketa Radio Euskadin: Aste hau erabakigarria izan daiteke EAJren eta PSE-EEren arteko harremanak zertan diren jakiteko, Alderdi Sozialistak Aitor Esteban buruzagi jeltzalearen memea zabaldu ostean sortutako krisiaren ostean. Testuinguru horretan, Ekain Rico PSE-EEko zuzendaritzako kidea elkarrizketatuko dute Radio Euskadin.

