Astelehenean epaituko dute Baionako bestetan Eric Courdyren hilketagatik auzipetutako Jerome Verin boxeolari ohia

2024ko uztailaren 11n, Baionako bestetan, Eric Courdyri eraso egin zion Jerome Verin boxeolari ohiak, eztabaida baten ostean, autobus geraleku batean. Sei egun koman eman ondoren hil zen Courdy.

Paueko Auzitegia
Astelehenean, maiatzaren 4an, hasiko da Eric Courdyren hilketa argitzeko epaiketa, Paueko Zigor Auzitegian.

2024ko uztailaren 11n, Baionako bestetan, Eric Courdyri eraso egin zion Jerome Verin boxeolari ohiak, eztabaida baten ostean, autobus geraleku batean. Sei egun koman eman ondoren hil zen Courdy.

Ia bi urte geroago hasiko da epaiketa Pauen, eta bi egun iraungo du. 

Gertatutakoa hilketatzat jotzeko eskatu dute Courdyren abokatuek. Instrukzio epaileak, ordea, baztertu egin zuen hilketa saiakera egon izana, eta erasotzailearen abokatuek ukatu egin zuten hiltzeko asmorik egon izana.

Aitzitik, Courdyren defentsak arrazoitu du boxeolari ohiak ongi asko zekiela mozkor zegoen lagun bat jipoitzea oso arriskutsua izan zitekeela.

Auzipetuak, gainera, aurrekariak zituen indarkeria ekintzekin lotuta; espetxe funtzionario biri eraso egiteagatik, besteak beste.

Aurreikusitakoaren arabera, asteartean emango dute epaiaren berri.

Baiona Erailketak Epaiketak Gizartea

