Ezegonkortasuna eta ekaitz arriskua nagusituko dira asteburuan

Zaparradak espero dira, arratsaldetik aurrera bereziki, eta haizea asko zakartuko da. Igandean antzera jarraituko du, eta datorren astea bide beretik hasiko da.
Alegia. Argazkia: Jabier Landa
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ostiraleko udaberri giroa nahasi egingo da asteburuan, eta zaparrada eta ekaitz arriskua egongo da astelehenera arte.

Larunbatean ezegonkortasuna handiagoa izango da, zaparrada giroa nagusituko da eta arratsaldetik aurrera mardul bota dezake. Egunaren bigarren zatian zaparradak handiagoak izango dira, zenbait tokitan txingorra egin dezake eta ekaitz-guneetan haizea asko zakartu daiteke. Egunsentia epela izango da, bereziki ipar isurialdean eta tenperatura minimoak egunaren bukaeran neurtuko dira. Maximoak zertxobait jaitsiko dira, hala ere, balio suabeetan jarraituko dute, 20 ºC baino pittin bat gorago mugituko dira. Hego-osagaiko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin, eta arratsaldean indarra galduko du eta Kantauri isurialdean mendebal eta ipar-mendebaldera aldatuko da.

Igandean giroa larunbatekoaren antzekoa izango da. Goizetik zaparradak egin ditzake, baina, oro har, txikiak izango dira eta han-hemenka egingo ditu. Arratsaldean, aldiz, zaparradak handiagoak izango dira eta zenbait tokitan mardul botako du, txingorra egin dezake eta haize-bolada oso gogorrak izan daitezke. Ekaitzak ia denean egingo ditu. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da Ebro ibarrean egun osoan, aldiz, Kantauri isurialdean arratsaldean ipar-osagaira aldatuko da. Giroa zertxobait freskoagoa izango da.

Astelehenean, lehengo lepotik burua, baina tenperaturak behera egingo du, eta astearte euritsua espero da, asteazkenean tenperaturak gora eta atertzera egin aurretik.

Iparralde Eguraldia Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

