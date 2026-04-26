Hodeitsu bukatuko da apirila, zaparradekin tarteka eta 20 gradu inguruko tenperaturekin

Oraingoz, goibel itxura dakar astelehenak, bai eta astearteak ere. Iragarpenak, baina, erabateko aldaketa izan dezake denbora gutxian, oso aldakor baitabil eguraldia.

Aldakor dator eguraldiaren iragarpena. Baliteke, beraz, ordu gutxiren buruan erabateko aldaketa izatea pronostikoak. Oraingoz, goibel itxura dakar astelehenak. Isurialde atlantikoan, behintzat, hoidetsu esnatuko da eguna. Gainera, egunak aurrera egin ahala bero hodeiak sartuko dira, eta arratsaldean zaparradaren bat edo beste botako du; ekaitz arriskua baztertu gabe. Hegoaldean, aldiz, eguzkitsuago egongo da giroa.

Tenperatura maximoak 19-24 gradu inguruan ibiliko dira.

Astearterako ere egun lainotua iragarri dute. Zaparradak, baina, goizetik agertuko dira, oso bakanak izango badira ere. Eguerdian ostarteak zabalduko dira kostaldean, baina arratsaldean berriro ere makurtzera egingo du aroak, eta euri arriskua nabarmen handituko da. Tenperaturak, bestalde, 20 graduren bueltan geratuko dira.

Asteazkena izango da beharbada egunik ezengokorrena. Zaparradak ez dira horren tartekatuak izango eta tenperatura altuenak nekez iritsiko dira 20 gradura, kostaldean. Barnealdean, ostera, 22 gradu inguru neurtuko dituzte termometroek. Minimoak, berriz, 13-14 graduan geratuko dira.

Ostegunerako aldaketa gutxi espero da. Barnealdean egingo du euri gehien; Araban eta Nafarroan, bereziki. Arratsaldean, kostaldera ere iritsiko da giro bustia.

Ostiralak ere hodeiak dakartza. Aterruneek gehiago iraungo dutela dirudi, eta iluntzera arte ez du euririk egingo. Gau partean iritsiko dira lehen tantak, eta antza denez, barnealdean soilik.

Eguzki goria goizean eta trumoi-zaparrada arratsaldean, euriagatiko abisu hori eta guzti

Egunaren lehen zatian tenperatura maximoak 30 graduraino iritsiko dira, hego haizeak bultzatuta. Hala ere, arratsaldetik aurrera bero-hodeiak garatuko dira eta litekeena da, tokian-tokian, ekaitza lehertu eta zaparrada batzuk botatzea. Segurtasun Sailak euriagatiko abisu horia ezarriko du 18:00etan, zaparrada mardulengatik, ordubetean 15 litrotik gora pilatuko direla aurreikusi baita. 

