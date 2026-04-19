Goiz eguzkitsuak eta arratsalde euritsuak

Eguzkitsu esnatuko dira astelehena eta asteartea, baina arratsaldetan euritara egingo du, udaberrian ohikoa denez, ekaitza izango baita eguerditik aurrera han-hemen. Asteazkenerako giro egonkorragoa iragarri dute, eta ostegunetik aurrera berriro eguzki eta euri kontuak uztartuko dira.
Argazkia: Amaia Calzada
EITB

Azken eguneratzea

Dir-dir egingo du eguzkiak asteon, udaberri beteko eguraldia espero baitugu datozen egunetarako. Baliteke astelehen eta astearte goizean, lehen orduetan batik bat, behe lainoa agertzea, baina argitzera egingo du berehala giroak, eta ostarteak eta eguzkia izango dira nagusi denean. Asteartekoa izango da, gainera, asteko egunik beroena, termometroek aise gaindituko baitute 25 graduko langa

Beroak, baina, euria ere ekarriko du gurera. Hala, goiz eguzkitsuen ondotik, ekaitza eta zaparradak iritsiko dira arratsalde-gau partean. Udaberrian ohikoak dira ekaitz kontuak. Hain zuzen ere, goialdean tenperatura oraindik hotza delako gertatzen da hori, beheko tenperatura altuekin talka egin eta orduan sortzen baita erauntsia. Nafarroak eta Arabak izango dute horretarako arrisku handiena, mendi inguruetan botako baititu zaparrada gehienak.

Asteazkenerako ez da aldaketa handirik espero. Litekeena da hodeiren bat edo beste azaltzea, euririk egingo ez badu ere. Tenperaturak ere koska bat egingo du behera, nahiz eta oraindik ere 25 graduren bueltan geratuko diren termometroak.

Ostegunean ezegonkortu egingo da eguraldia. Hodeitza saretu eta ostarte zabalak izango dira goizean zehar. Eguerditik aurrera, ostera, euria egiteko arriskua egongo da atzera. 

Ostiralean eta larunbatean ere antzeko kontuak, alegia, eguzkia eta hodeiak tartekatuko dira goizean, eta prezipitaziorako joera handituko da arratsean. Tenperaturak ere freskoagoak izango dira, 20 gradukoak asko jota. Igandean, are gehiago jaitsiko dira termometroak, lainotuta esnatuko da eguna, eta oro har ateri eutsiko dio.

 

