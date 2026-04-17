Udaberriko eguraldi nahasia, astebururako

Zeru gainak hodeitsu egongo dira, batez ere Kantauri isurialdean eta ez da baztertzen iluntzean ekaitza lehertzea, batez ere barnealdean eta mendi inguruetan. Gainerakoan, ateri eutsiko dio. Tenperaturari dagokionez, maximoak 17-21 ªC-koak izango dira kostaldean, eta 20 graduko langa gaindituta, barnealdean.
Urkiolamendi, hodeitsu. Argazkia: Marivi Gonzalez de Audicana.
EITB

Azken eguneratzea

Udaberri betean gaude, eta eguraldiak ere urtaroaren araberako giroa eskainiko digu asteburuan. Gaurko eguraldi argi eta epela iragarri digute EITBren "Eguraldia" arloko meteorologoek, baina bihartik aurrera, ezegonkortzera egingo du, eta giro nahasiagoa izango dugu. Hona, egunez egun, astebururako aurreikuspena. 

Ostiral arratsaldean, esan bezala, giro dotorea izango dugu. Hodeiak eta ostarteak espero dira zeruan, baina, oro har, giro argia. Termometroei dagokienez, 19 ºC-ra igoko dira Donostian, eta hortik gora, 21 ºC eta 22 ºC, hurrenez hurren, Bilbon eta Baionan. Barnealdean, Gasteizen eta Iruñean, gorako kokatuko dira: 25 eta 26 graduraino igoko dira. 

Larunbatean hodeiak ostarteei gailenduko zaizkie Kantauri isurialdean. Dena dela, ateri eutsiko dio ia egun osoan. Haizeak mendebaldetik joko du eta horrek tenperaturak jaitsaraziko ditu. Hala, 17 ºC espero dituzte Donostian, eta 19 ºC Bilbon eta Baionan. Nafarroan eta Araban argiago egongo da, eta tenperaturan ez da horrenbesteko aldaketarik egongo (20 graduak gaindituko dira han). Arratsaldean, ezegonkortasuna areagotuko da barnealdean eta mendi inguruetan, eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat egitea, han-hemenka. 

Igandean, giro argiagoa espero da, eta tenperaturek gora egingo dute. Maximoek aurreko egunean galdutakoa berreskuratuko dute: kostaldean, 22 ºC-ren bueltan mugituko dira maximoak, eta barnealdean, 25 ºC-ren inguruan. Eguerdi partean giro eguzkitsua espero dugu, eta goizaldean, goizean goiz eta arratsalde-gauean hodei gehiago agertuko dira. Bezperan bezala, iluntzean ezegonkortasun gehiago espero da, eta tarteka zaparrada trumoitsuak egin ditzake, bereziki barnealdean edo mendi inguruetan. 

Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Iparralde Eguraldia

