Lainoak, eguzkia joan-etorrika eta euri-zirina
Azken egunotako uda beteko giroa ez da gutxienez datorren astera arte itzuliko. Astelehenerako eguraldi argia eta oro har eguzkitsua iragarri badute ere, astearterako aldaketa dator. Horrela, behe hodeiak saretuko dira Gipuzkoan eta Lapurdin goizeko lehenengo orduetan, baina argitzera egingo du giroak, eta egun eguzkitsua izango da biharkoa. Tenperaturak gaur baino pare bat gradu beroagoak izango dira, 23-26 gradu bitartekoak. Nafarroa hegoaldean, berriz, 30 graduko langa gaindituko dute termometroek.
Astearterako, baina, okertzera egingo du aroak. Ipar-mendebaldeko haizeak fronte hotz bat ekarriko du Euskal Herrira, eta euria egingo du, batez ere, Kantauri isurialdean. Geroz eta hegoalderago gutxiago bustiko du. Termometroek ere nabarituko dute frontearen "bisita", nekez iritsiko baitira 20 gradura, Tuteran salbu, non 24 gradu inguru neurtuko diren.
Asteazken goizean euri zirina egingo du oraindik ere, nahiz eta berehala garbituko den goizeko hodeitza eta eguzkitsu geratuko den eguna. Tenperaturek ere gora egingo dute koska bat. 22 eta 25 gradu bitartean izango dira denean.
Ostegunean giro petrala nagusituko da ostera ere. Asteko bigarren frontea helduko da, eta hodeiak eta euria ekarriko ditu. Giroa, dena den, ez da batere hotza izango, 24-27 gradu bitarteko tenperaturak egongo baitira.
Erro beretik helduko dio eguratsak ostiralean ere. Lainoak gailenduko zaizkie eguzkiari, euri arriskua baztertu gabe. Tenperaturak apru bat freskatuko dira.
Asteburua badirudi bi zatitan banatuta egongo dela. Alde batetik, larunbatean giro goibelagoa egongo da. Bestetik, iganderako, hodei gutxi espero dira.
