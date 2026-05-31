400 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, PSGk Txapeldunen Liga irabazi ostean izandako istiluetan
Sute, ekintza bandaliko eta poliziarekin liskar ugari izan dira gauean, Frantziako hainbat tokitan. Gainera, gutxienez zazpi agente zauritu dira. Parisen atxilotu dituzte pertsona gehienak.
Gutxienez 416 pertsona atxilotu dituzte Frantzian, herrialdeko hainbat tokitan izandako istiluetan, Paris Saint-Germain (PSG) taldeak Arsenalen aurka Txapeldunen Liga irabazi ostean. Liskar ugari izan dira gau osoan, batez ere Frantziako hiriburuan, 283 atxiloturekin.
Milaka zale kalera atera dira Pariseko taldeak Arsenalen aurka Budapesten jokatutako finalean lortutako garaipena ospatzeko. Alabaina, sute, ekintza bandaliko eta poliziarekin liskar ugari izan dira gauean, Frantziako hainbat tokitan. Gainera, gutxienez zazpi agente zauritu dira. Parisen atxilotu dituzte pertsona gehienak.
Ordu batzuk lehenago, Frantziako agintariek jakitera eman dute 336 pertsona atxilotu dituztela Frantzia osoan, horietako gehienak 235 hiriburuan. Parisko Poliziaren Prefekturak emandako azken balantzearen arabera, istiluak hasi orduko segurtasun-indarrek dozenaka pertsona atxilotu dituzte hiriburuan.
Eliseo Zelaietan 20.000 pertsona bildu dira, Poliziak jendetza kontrolatzeko operatiboak martxan zituen bitartean. Barbès eta Strasbourg-Saint-Denis auzoetan ere jende topaketa handiak izan dira.
Testuinguru horretan, gutxienez zazpi agente zauritu dira, horietako bat larri, Agen hirian (Lot-et-Garonne), Garona ibaiaren ertzean dagoen hirian izandako liskarretan.
Halaber, kiosko bati su eman diote eta hainbat ibilgailuk kalte materialak izan dituzte. Hainbat pertsona Parisko VIII. barrutiko polizia-etxe batera hurbiltzen saiatu dira, segurtasun-indarrek sakabanatu aurretik.
Agintariek, halaber, Porte Maillot parean dagoen ingurabidearen inbasio baten berri eman dute; izan ere, dozenaka pertsona bidean sartu dira bertatik atera aurretik, eta hainbat merkataritza-establezimenduren eta hiri-altzariren aurkako ekintza bandalikoak ere izan dira hiriko hainbat tokitan.
Istiluak ez dira Parisen bakarrik izan. Frantziako beste herri batzuetan ere, besteak beste, Grenoblen eta Tolosan liskar handiak izan dira. Lehergailu piroteknikoak jaurti dituzte eta kalte materialak izan dira hainbat dendatako erakusleihoetan. Frantziako Barne Ministerioaren arabera, suteak eta arpilaketak izan dira Frantziako hamabost bat hiritan.
Zure interesekoa izan daiteke
Iranek bake akordiorako adostasunak onartu ditu, eta AEBri egotzi dio beti atzera botatzea
Reza Zabib Iranek Espainiako Estatuan duen enbaxadoreak negoziazioak nahasten aritzea egotzi dio Donald Trump AEBko presidenteari. Era berean, Israelek bakea oztopatzeko ahaleginetan jarduten duela salatu du, eta Ormuzko itsasartearen kontrola Irani aitortu behar zaiola.
Akordiorik gabe amaitu da Trumpek Iranekin Etxe Zurian egin duen bilera
AEBko presidenteak esan du Irango Islamiar Errepublikak uko egin behar diola arma nuklearrak garatzeari, eta berehala ireki behar duela Ormuzko itsasartea.
Errusiako drone batek Errumaniako etxebizitza eraikin bat jo du, eta "bortxaketa larria" izan da EBren ustez
Ez da lehen aldia Errusiako drone bat Errumaniako aireko espazioan sartzen dena, baina bai etxebizitza baten kontra egiten duena. Bi pertsona zauritu dira. NATOk ohartarazi du aliatuak defendatzeko prest dagoela, eta Errumaniak "pareko erantzuna" iragarri du.
Blue Origin konpainiaren kohete batek eztanda egin du Floridan, jaurti aurretik egindako proba batean
New Glenn kohetearen motorrak pizteko proba batean gertatu da leherketa, jaurtiketa egin aurretik egin ohi duten probetako batean.
Frantziak XVII. mendeko lege esklabista bat baliogabetu du
Luis XIV.ak 1685ean sinatutako legeak, "Kode beltza" izenekoak, esklabuak ondasun higiezinen pare jarri zituen. Esklabutza 1848an abolitu zuten, baina "Kode beltza" ez dute gaur arte indargabetu. Frantziako sistema kolonialak 1,5-2 milioi pertsona egin zituen esklabu, adituek egindako kalkuluen arabera.
AEBk dio Iranekin aurreakordioa lortu duela, baina honek ukatu egin du itxita dagoela
Axios hedabideak aurreratutako informazioaren arabera, Iranek “murrizketarik gabe” ahalbidetuko luke nabigazioa Ormuzeko itsasartean. Tasnim agentzia irandarrak ukatu egin du elkar ulertze batera iritsi izana, eta testua oraindik amaitu gabe dagoela gaineratu du.
Israelek Libano bonbardatu du berriro eta gutxienez 17 hildako utzi ditu
Era berean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gazako Zerrendaren % 70 kontrolatzeko agindua eman dio Israelgo Armadari.
Gizon bat atxilotu dute Berlinen turista bilbotar bati egindako erasoaren egileari ustez laguntzeagatik
Erasoa iazko otsailean gertatu zen Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren. Erasoaren egileari 13 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten martxoan, hilketa saiakera, lesio larriak eta Estatu Islamikoaren kide izatea egotzita, eta orain arte ez da ezagutu ustezko laguntzaile baten existentzia.
Porrota Enhanced Games txapelketan: milioika dolar saritan eta dopin librea, ofiziala izango ez den errekor bakar baten truke
Enhanced Gamesek, substantzia debekatuak erabiltzea baimentzen zuen kirol-esperimentu polemikoak, kale egin du. Kristian Gkolomeev igerilariak lehiaketaren errekor bakarra lortu du: milioi bat dolar irabazi du, baina bere errekorra ez da ofiziala izango. 42 parte-hartzaileetatik 38k dopatzeko substantziak erabili zituzten: % 91k testosterona eta % 71k giza hazkundearen hormona. Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak eta federazioek atleten osasunerako arriskuaz ohartarazi dute.