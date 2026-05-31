ISTILUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

400 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, PSGk Txapeldunen Liga irabazi ostean izandako istiluetan

Sute, ekintza bandaliko eta poliziarekin liskar ugari izan dira gauean, Frantziako hainbat tokitan. Gainera, gutxienez zazpi agente zauritu dira. Parisen atxilotu dituzte pertsona gehienak.

PARIS (France), 31/05/2026.- PSG fans react in Parc des Princes stadium in Paris, France, 30 May 2026. Paris Saint-Germain played Arsenal in the UEFA Champions League final in Hungary on 30 May. (Liga de Campeones, Francia, Hungría) EFE/EPA/VALENTINA CAMU
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 416 pertsona atxilotu dituzte Frantzian, herrialdeko hainbat tokitan izandako istiluetan, Paris Saint-Germain (PSG) taldeak Arsenalen aurka Txapeldunen Liga irabazi ostean. Liskar ugari izan dira gau osoan, batez ere Frantziako hiriburuan, 283 atxiloturekin. 

Milaka zale kalera atera dira Pariseko taldeak Arsenalen aurka Budapesten jokatutako finalean lortutako garaipena ospatzeko. Alabaina, sute, ekintza bandaliko eta poliziarekin liskar ugari izan dira gauean, Frantziako hainbat tokitan. Gainera, gutxienez zazpi agente zauritu dira. Parisen atxilotu dituzte pertsona gehienak.

Ordu batzuk lehenago, Frantziako agintariek jakitera eman dute 336 pertsona atxilotu dituztela Frantzia osoan, horietako gehienak 235 hiriburuan. Parisko Poliziaren Prefekturak emandako azken balantzearen arabera, istiluak hasi orduko segurtasun-indarrek dozenaka pertsona atxilotu dituzte hiriburuan.

Eliseo Zelaietan 20.000 pertsona bildu dira, Poliziak jendetza kontrolatzeko operatiboak martxan zituen bitartean. Barbès eta Strasbourg-Saint-Denis auzoetan ere jende topaketa handiak izan dira.

Testuinguru horretan, gutxienez zazpi agente zauritu dira, horietako bat larri, Agen hirian (Lot-et-Garonne), Garona ibaiaren ertzean dagoen hirian izandako liskarretan.

Halaber, kiosko bati su eman diote eta hainbat ibilgailuk kalte materialak izan dituzte. Hainbat pertsona Parisko VIII. barrutiko polizia-etxe batera hurbiltzen saiatu dira, segurtasun-indarrek sakabanatu aurretik.

Agintariek, halaber, Porte Maillot parean dagoen ingurabidearen inbasio baten berri eman dute; izan ere, dozenaka pertsona bidean sartu dira bertatik atera aurretik, eta hainbat merkataritza-establezimenduren eta hiri-altzariren aurkako ekintza bandalikoak ere izan dira hiriko hainbat tokitan.

Istiluak ez dira Parisen bakarrik izan. Frantziako beste herri batzuetan ere, besteak beste, Grenoblen eta Tolosan liskar handiak izan dira. Lehergailu piroteknikoak jaurti dituzte eta kalte materialak izan dira hainbat dendatako erakusleihoetan. Frantziako Barne Ministerioaren arabera, suteak eta arpilaketak izan dira Frantziako hamabost bat hiritan.

Frantzia París Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

berlin_zauritua efe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute Berlinen turista bilbotar bati egindako erasoaren egileari ustez laguntzeagatik

Erasoa iazko otsailean gertatu zen Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren. Erasoaren egileari 13 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten martxoan, hilketa saiakera, lesio larriak eta Estatu Islamikoaren kide izatea egotzita, eta orain arte ez da ezagutu ustezko laguntzaile baten existentzia.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Porrota Enhanced Games txapelketan: milioika dolar saritan eta dopin librea, ofiziala izango ez den errekor bakar baten truke

Enhanced Gamesek, substantzia debekatuak erabiltzea baimentzen zuen kirol-esperimentu polemikoak, kale egin du. Kristian Gkolomeev igerilariak lehiaketaren errekor bakarra lortu du: milioi bat dolar irabazi du, baina bere errekorra ez da ofiziala izango. 42 parte-hartzaileetatik 38k dopatzeko substantziak erabili zituzten: % 91k testosterona eta % 71k giza hazkundearen hormona. Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak eta federazioek atleten osasunerako arriskuaz ohartarazi dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X