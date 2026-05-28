Gerra Ekialde Hurbilean
Israelek Libano bonbardatu du berriro eta gutxienez 17 hildako utzi ditu

Era berean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gazako Zerrendaren % 70 kontrolatzeko agindua eman dio Israelgo Armadari.

Sidon (Lebanon), 28/05/2026.- People inspect the site targeted by an Israeli airstrike in the southern coastal city of Sidon, Lebanon, 28 May 2026. At least four people were killed and several others injured in the attack. On 27 May, Israel had designated all regions south of the Zahrani River in Lebanon, roughly 40km from the border, including Tyre, as 'combat zones' and ordered locals to leave in anticipation of attacks against Hezbollah. Israeli attacks across Lebanon have killed over 3,275 people and injured more than 9,850, as of 28 May, since the renewed hostilities between Israel and Hezbollah, according to the Lebanese Ministry of Health. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá) EFE/EPA/STRINGER

Israelek Libanoko hainbat puntu bonbardatu ditu, su-etena indarrean egon arren. Argazkia: EFE

Gutxienez 17 pertsona hil dira, tartean hiru haur eta militar bat, Israelgo Armadak Libanoren aurka egindako bonbardaketetan, apirilean hitzartutako su-etena indarrean egon arren.

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak asteartean adierazi zuenez, Israelgo Armada Libanoko erasoaldia "areagotzen" ari da; izan ere, martxoaren hasieratik 3.200 pertsona baino gehiago hil dira eraso horien ondorioz, nahiz eta su-etena eta Libanoko Gobernuarekin negoziazioak abiatu bake akordioa lortzen saiatzeko.

Eskala handiko azken liskarrak martxoaren 2an piztu ziren, Hezbolak Israeli koheteak bota zizkionean Irango buruzagi goren Ali Khamenei aiatolaren hilketari erantzuteko.

Aldeek su-etena hitzartu zuten 2024ko azaroan, 13 hilabeteko borroken ondoren, 2023ko urriaren 7ko erasoen testuinguruan. Hala ere, ordutik, Israelek bonbardaketak egiten jarraitu du maiz herrialdearen aurka, eta militarren presentziari eutsi dio hainbat puntutan, Hezbolaren aurka ari zela argudiatuz; Beirutek eta talde armatuak behin eta berriro salatu dute egoera hori.

Gazako Zerrendaren % 70 hartzeko agindu du Netanyahuk

Era berean, Netanyahuk ostegun honetan adierazi duenez, Israelgo Armadari Gazako Zerrendaren % 70 kontrolatzeko agindua eman dio, Israelgo tropek atzera egin zuten 'marra horia' delakoaren gainetik. Iazko urrian Hamasekin lortutako akordioan muga hori ezarri zuten, Donald Trump AEBko presidentearen proposamenaren lehen fasea aplikatzeko.

"Orain, gure indarrak fronte askotan kudeatzen ari garen prozesu batean gaude. Hezbola presionatu behar dugu (Libanon). Une honetan Hamas presionatzen ari gara. Gazako Zerrendako lurraldearen % 60 kontrolatzen dugu, eta nire agindua da % 70era iristea", adierazi du Netanyahuk Israelgo telebistan emandako hezkuntza-erakunde bateko ekitaldi batean.

Gazako Osasun Ministerioak ostegun honetan bertan adierazi duenez, su-etena indarrean sartu zenetik 922 hildako eta 2.786 zauritu baieztatu dituzte, eta 781 gorpu berreskuratu dituzte Israelgo indarrek atzera egin duten guneetatik.

