Israelek Libano bonbardatu du berriro eta gutxienez 17 hildako utzi ditu
Era berean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gazako Zerrendaren % 70 kontrolatzeko agindua eman dio Israelgo Armadari.
Gutxienez 17 pertsona hil dira, tartean hiru haur eta militar bat, Israelgo Armadak Libanoren aurka egindako bonbardaketetan, apirilean hitzartutako su-etena indarrean egon arren.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak asteartean adierazi zuenez, Israelgo Armada Libanoko erasoaldia "areagotzen" ari da; izan ere, martxoaren hasieratik 3.200 pertsona baino gehiago hil dira eraso horien ondorioz, nahiz eta su-etena eta Libanoko Gobernuarekin negoziazioak abiatu bake akordioa lortzen saiatzeko.
Eskala handiko azken liskarrak martxoaren 2an piztu ziren, Hezbolak Israeli koheteak bota zizkionean Irango buruzagi goren Ali Khamenei aiatolaren hilketari erantzuteko.
Aldeek su-etena hitzartu zuten 2024ko azaroan, 13 hilabeteko borroken ondoren, 2023ko urriaren 7ko erasoen testuinguruan. Hala ere, ordutik, Israelek bonbardaketak egiten jarraitu du maiz herrialdearen aurka, eta militarren presentziari eutsi dio hainbat puntutan, Hezbolaren aurka ari zela argudiatuz; Beirutek eta talde armatuak behin eta berriro salatu dute egoera hori.
Gazako Zerrendaren % 70 hartzeko agindu du Netanyahuk
Era berean, Netanyahuk ostegun honetan adierazi duenez, Israelgo Armadari Gazako Zerrendaren % 70 kontrolatzeko agindua eman dio, Israelgo tropek atzera egin zuten 'marra horia' delakoaren gainetik. Iazko urrian Hamasekin lortutako akordioan muga hori ezarri zuten, Donald Trump AEBko presidentearen proposamenaren lehen fasea aplikatzeko.
"Orain, gure indarrak fronte askotan kudeatzen ari garen prozesu batean gaude. Hezbola presionatu behar dugu (Libanon). Une honetan Hamas presionatzen ari gara. Gazako Zerrendako lurraldearen % 60 kontrolatzen dugu, eta nire agindua da % 70era iristea", adierazi du Netanyahuk Israelgo telebistan emandako hezkuntza-erakunde bateko ekitaldi batean.
Gazako Osasun Ministerioak ostegun honetan bertan adierazi duenez, su-etena indarrean sartu zenetik 922 hildako eta 2.786 zauritu baieztatu dituzte, eta 781 gorpu berreskuratu dituzte Israelgo indarrek atzera egin duten guneetatik.
AEBk baieztatu du Iranekin aurreakordioa lortu duela, baina orain Trumpen oniritzia behar du
Axios hedabideak aurreratutako informazioaren arabera, Iranek “murrizketarik gabe” ahalbidetuko luke nabigazioa Ormuzeko itsasartean.
Gizon bat atxilotu dute Berlinen turista bilbotar bati egindako erasoaren egileari ustez laguntzeagatik
Erasoa iazko otsailean gertatu zen Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren. Erasoaren egileari 13 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten martxoan, hilketa saiakera, lesio larriak eta Estatu Islamikoaren kide izatea egotzita, eta orain arte ez da ezagutu ustezko laguntzaile baten existentzia.
Porrota Enhanced Games txapelketan: milioika dolar saritan eta dopin librea, ofiziala izango ez den errekor bakar baten truke
Enhanced Gamesek, substantzia debekatuak erabiltzea baimentzen zuen kirol-esperimentu polemikoak, kale egin du. Kristian Gkolomeev igerilariak lehiaketaren errekor bakarra lortu du: milioi bat dolar irabazi du, baina bere errekorra ez da ofiziala izango. 42 parte-hartzaileetatik 38k dopatzeko substantziak erabili zituzten: % 91k testosterona eta % 71k giza hazkundearen hormona. Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak eta federazioek atleten osasunerako arriskuaz ohartarazi dute.
Txina gero eta gertuago da Ilargitik: Shenzhou-23 ontzia bart abiatu da Tiangong espazio estaziora
Shenzhou-23 espazio-ontzia bart abiatu da Txinako Gobi basamortutik, helburu argi batekin: 2030erako astronautak Ilargira bidaltzea. Txina gainontzeko potentziak baino hamarkadak geroago batu bada ere espazioko lasterketara, urte gutxitan denei aurrea hartzen ari zaie, eta orain AEBen lehiakide gogorrena da espazioan.
Osasunaren Mundu Erakundeak 900 ebola-kasu baino gehiago zenbatu ditu RDCn, susmagarriak eta baieztatuak batuta
Tedros Adhanom Ghebreyesus Agentziako zuzendari nagusiak aitortu du zailtasunak daudela agerraldi ari aurre egiteko, Ituri probintzian batez ere; eskualde hori da krisiaren epizentroa eta bertan lau pertsonatik batek laguntza humanitarioa behar du eta bost biztanletik herrialdeko baste puntu batzuetatik ihesi iritsitakoak dira.
Marco Rubiok ziurtatu du AEBk ez dutela "akordio txar bat" egingo eta Iranen erantzuna falta dela
Irango Gobernuak jakinarazi du bake akordioa lortzeko bidean AEBrekin abiatutako elkarrizketatan aurrerapausoak egon direla. Dena den, argi utzi du ezin daitekeela esan "ituna berehala iritsiko denik". Halaber, berretsi du etapa honetan ez direla Teheranen programa nuklearrari buruz eztabaidatzen ari.
Milaka txekiarrek Kultura ministroa kargugabetzeko eskatu dute, telebista publikoaren finantzaketa aldatu nahi izateagatik
Ministroen Kontseiluak astelehen honetan, maiatzak 25, aztertuko du irrati-difusioko erakunde publikoek Estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzeko lege-proiektu polemikoa. Orain arte, herritarren tasen sistemaren bidez finantzatzen da.
Gutxienez 14 pertsona hil ditu Israelek Libano hegoaldean, ebakuazio aginduen ondotik
Ente las personas fallecidas hay un niño y entre las heridas cuatro menores. Los ataques de este domingo han tenido como la región de Nabatieh.
Israelek "hipokrita" deitu dio Sanchezi Ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabideagatik
Israelgo Gobernuak Espainiak herrialde horretan duen Enbaxadako negozio arduraduna, Francisca Pedros, deitu du, Ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko. Francesa Albanese NBEren errelatoreak gogor jo du Ertzaintzaren jokabidearen aurka.