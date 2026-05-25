EKIALDE HURBILEKO GERRA

Marco Rubiok ziurtatu du AEBk ez dutela "akordio txar bat" egingo eta Iranen erantzuna falta dela

AEBko Estatu idazkariak azaldu duenez, Iranek erantzuteko denbora gehiago behar du eta bi aldeek akordioa lortzen saiatzeko negoziatzen jarraitzen dute. 

Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria, kazetarien aurrean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak astelehen honetan ziurtatu duenez, Donald Trump presidente estatubatuarrak ez du "akordio txarrik" egingo, eta, bien bitartean, Iranekin negoziatzen jarraitzen dute. 

"Oraindik horretan ari gara, denbora pixka bat igaroko da erantzuna jaso arte (...) Presidenteak esan bezala, ez du presarik. Ez dugu akordio txar bat sinatuko. Esan nahi dut ez dela akordio txarrik izango. Beraz, ikusiko dugu zer gertatzen den ", adierazi die Rubiok New Delhin (India) bildutako kazetariei. 

Oztopoen inguruan galdetuta, Islamiar Errepublikaren erantzunaren zain daudela argitu du Rubiok. 

Atzo, Trumpek nabarmendu zuen Iranekin gerraren behin betiko amaierarako eta Ormuzko itsasarte estrategikoa berriz irekitzeko lehen urrats gisa balioko lukeen "abiapuntuzko akordio bat" lortzeko elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela, baina gaineratu zuen ez duela inolaz ere presazko akordiorik sinatuko, "bi aldeek beren denbora hartu behar dutelako eta gauzak ondo egin behar dituztelako".

