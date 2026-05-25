Marco Rubiok ziurtatu du AEBk ez dutela "akordio txar bat" egingo eta Iranen erantzuna falta dela
AEBko Estatu idazkariak azaldu duenez, Iranek erantzuteko denbora gehiago behar du eta bi aldeek akordioa lortzen saiatzeko negoziatzen jarraitzen dute.
Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak astelehen honetan ziurtatu duenez, Donald Trump presidente estatubatuarrak ez du "akordio txarrik" egingo, eta, bien bitartean, Iranekin negoziatzen jarraitzen dute.
"Oraindik horretan ari gara, denbora pixka bat igaroko da erantzuna jaso arte (...) Presidenteak esan bezala, ez du presarik. Ez dugu akordio txar bat sinatuko. Esan nahi dut ez dela akordio txarrik izango. Beraz, ikusiko dugu zer gertatzen den ", adierazi die Rubiok New Delhin (India) bildutako kazetariei.
Oztopoen inguruan galdetuta, Islamiar Errepublikaren erantzunaren zain daudela argitu du Rubiok.
Atzo, Trumpek nabarmendu zuen Iranekin gerraren behin betiko amaierarako eta Ormuzko itsasarte estrategikoa berriz irekitzeko lehen urrats gisa balioko lukeen "abiapuntuzko akordio bat" lortzeko elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela, baina gaineratu zuen ez duela inolaz ere presazko akordiorik sinatuko, "bi aldeek beren denbora hartu behar dutelako eta gauzak ondo egin behar dituztelako".
Zure interesekoa izan daiteke
Milaka txekiarrek Kultura ministroa kargugabetzeko eskatu dute, telebista publikoaren finantzaketa aldatu nahi izateagatik
Ministroen Kontseiluak astelehen honetan, maiatzak 25, aztertuko du irrati-difusioko erakunde publikoek Estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzeko lege-proiektu polemikoa. Orain arte, herritarren tasen sistemaren bidez finantzatzen da.
Gutxienez 14 pertsona hil ditu Israelek Libano hegoaldean, ebakuazio aginduen ondotik
Ente las personas fallecidas hay un niño y entre las heridas cuatro menores. Los ataques de este domingo han tenido como la región de Nabatieh.
Israelek "hipokrita" deitu dio Sanchezi Ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabideagatik
Israelgo Gobernuak Espainiak herrialde horretan duen Enbaxadako negozio arduraduna, Francisca Pedros, deitu du, Ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko. Francesa Albanese NBEren errelatoreak gogor jo du Ertzaintzaren jokabidearen aurka.
33 ontzi igaro dira Ormuzko itsasartetik azken orduetan Iranen baimenarekin, eta 150 dira jada bost egunetan
Iran eta AEB eskualdeko nabigazioa arinduko lukeen bake akordio batera hurbiltzen ari omen diren honetan, Irango Indar Armatuek adierazi dute eurek arduratuko direla Persiar golkoaren eta Ormuzko itsasartearen segurtasunaz, “eskualdeko eta munduko ordena berri bat” babesteko “atzerritarren presentziarik gabe”.
Iranekiko elkarrizketak aurrera jarraitzen duela esan du Trumpek, baina ez duela presazko akordiorik sinatuko
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak su-eten mugagabe baten oinarriak ezartzea ahalbidetuko duen akordioa sinatzeko eskatu die Irani eta Estatu Batuei, azken 24 orduetan Donald Trump AEBko presidenteak edo Marco Rubio Estatu idazkariak iragarri bezala.
Gizon bat tiroka hasi da Etxe Zuriaren segurtasun kontroleko postu baten aurka
AEBko hedabideen arabera, 21 urteko gizonak buruko osasun arazoak, eta leku horretatik gertu atxilotu zuten duela gutxi. Poliziak tiroka hil du oraingoan. Kaletik zihoan pertsona bat zauritu da tiroketan.
Lau lagun atxilotu eta hainbat zauritu dituzte Flotillako euskal ekintzaileei egindako harreran izan diren istiluetan
Atxilotu guztiak aske utzi dituzte arratsaldean. Hainbat agentek borrak erabiliz kolpatu dituzte ekintzaileak, eta, horren aurrean, Ertzaintzak barne ikerketa abiatu du jazotakoa argitzeko.
Frantzian sartzea debekatu diote Ben Gvir ministro israeldarrari
"Gaurtik aurrera, Itamar Ben Gvirrek debekatuta du Frantzian sartzea, Global Sumud Flotillako frantziar eta europar herritarren aurka egindako ekintza onartezinei erantzuteko", adierazi du Barrotek sare sozialetan.
40.000 pertsona ebakuatu dituzte Kalifornian, kimiko toxikoak dituen tanke bat lehertzear dagoelako
Kaliforniako Orange konderrian 40.000 pertsona inguru ebakuatu dituzte, substantzia kimiko oso leherkorrak biltzen dituen eta ihesak eta egiturazko akatsak dituen biltegi industrial bat berehala lehertzeko arriskua dagoelako.