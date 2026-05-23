Frantzian sartzea debekatu diote Ben Gvir ministro israeldarrari

"Gaurtik aurrera, Itamar Ben Gvirrek debekatuta du Frantzian sartzea, Global Sumud Flotillako frantziar eta europar herritarren aurka egindako ekintza onartezinei erantzuteko", adierazi du Barrotek sare sozialetan.
Frantzian sartzeko debekua jarri diote Israelgo Segurtasun Nazionaleko Itamar Ben Gvir ministroari, Global Sumud Flotillako kideak umiliatzeagatik. Sare sozialetan zabaldutako bideo batean erakutsitako jarrera ikusita hartu du Frantziako Gobernuak horri herrialdera sartzen ez uzteko erabakia, Jean-Noel Barrot Atzerri ministroak jakinarazi duenez.

"Gaurtik, Itamar Ben Gvirrek debekatuta du Frantzian sartzea. Global Sumud Flotillako kideei buruz esandakoengatik", esan du Frantziako Atzerri ministroak sare sozialetan.

Frantziako diplomaziaburuak bere gaitzespena agertu du Israelen jokabidearen aurrean. Horren hitzetan, "erabakiak ez die eragiten zerbitzu diplomatiko eta kontsularrei, baina ezin dugu onartu frantziar herritarrak horrela mehatxatzea, beldurtzea edo jipoitzea, are gutxiago arduradun publiko batek".

Italiatik, Giorgia Meloniren Gobernuak aurreratu du ministroaren aurkako zigorrak eskatuko dizkiola Europar Batasunari.

