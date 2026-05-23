Francia veta la entrada en su territorio al ministro israelí Ben Gvir, que humilló a la Flotilla

Francia ha vetado la entrada en su territorio al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, tras la difusión de un vídeo en el que humillaba a los integrantes de la Flotilla de la paz en Gaza, según ha anunciado este sábado el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.



"Desde hoy, Itamar Ben Gvir tiene prohibido entrar en territorio francés. Esta decisión responde a sus actuaciones incalificables contra ciudadanos franceses y europeos pasajeros de la Global Sumud Flotilla", ha señalado Barrot en sus redes sociales.



El jefe de la diplomacia francesa ha mostrado su desaprobación con la actuación de la flotilla que, a su juicio, "no produce ningún efecto y sobre carga a los servicios diplomáticos y consulares".



"Pero no podemos tolerar que ciudadanos franceses puedan ser amenazados de esa manera, intimidados o agredidos, menos aún por un responsable público", ha agregado el ministro.

Desde Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni ha avanzado que solicitará a la Unión Europea sanciones contra el ministro.



