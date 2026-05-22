Suspendida la bienvenida a los miembros de la flotilla en Loiu, debido a que dos de los integrantes se encuentran en el hospital
Estaba previsto que los seis integrantes vascos de la flotilla llegasen hoy a Euskal Herria. Dos de los miembros se encuentran hospitalizados en Turquía, por las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante su detención, por lo que no viajarán.
Los seis vascos de la Global Sumud Flotilla no llegarán finalmente hoy a Euskal Herria. Estaba previsto que realizasen hoy el viaje, pero dos de los miembros se encuentran hospitalizados en Turquía debido a las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante su detención, y no pueden viajar. Sus compañeros han decidido quedarse junto a ellos.
Miembros de la Flotilla Global Sumud han denunciado que en esta ocasión el gobierno israelí ha aumentado la violencia contra los activistas y han sufrido una violencia extrema.
Los activistas han denunciado acoso sexual, abusos sexuales y palizas. También han denunciado que les mantuvieron retenidos en posiciones de estrés.
Se espera un nuevo parte médico a partir de mediodía.
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