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Suspendida la bienvenida a los miembros de la flotilla en Loiu, debido a que dos de los integrantes se encuentran en el hospital

Estaba previsto que los seis integrantes vascos de la flotilla llegasen hoy a Euskal Herria. Dos de los miembros se encuentran hospitalizados en Turquía, por las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante su detención, por lo que no viajarán.

ALTA MAR 19/05/2026.- Las Fuerzas Armadas de Israel han empezado a interceptar este martes al grupo de diez barcos de la flotilla humanitaria que continuaba rumbo a Gaza, después de que el lunes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes. El rastreador náutico habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba a las 11:30 GMT (13.30 horas) que una de las diez embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja ya ha sido interceptada. Este primer barco, que encabezaba la expedición, se encontraba a 82,1 millas náuticas de Gaza (unos 152 kilómetros). EFE/ Global Sumud Flotilla - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Euskaraz irakurri: Bertan behera geratu da Flotillako euskal aktibistei Loiun egitekoak ziren ongi etorria, bi kide erietxean daude eta
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EITB

Última actualización

Los seis vascos de la Global Sumud Flotilla no llegarán finalmente hoy a Euskal Herria. Estaba previsto que realizasen hoy el viaje, pero dos de los miembros se encuentran hospitalizados en Turquía debido a las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante su detención, y no pueden viajar. Sus compañeros han decidido quedarse junto a ellos. 

Miembros de la Flotilla Global Sumud han denunciado que en esta ocasión el gobierno israelí ha aumentado la violencia contra los activistas y han sufrido una violencia extrema.

Los activistas han denunciado acoso sexual, abusos sexuales y palizas. También han denunciado que les mantuvieron retenidos en posiciones de estrés.

Se espera un nuevo parte médico a partir de mediodía.

Franja de Gaza Israel Derechos humanos Internacional

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