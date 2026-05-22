Suspendida la bienvenida a los miembros de la flotilla en Loiu, debido a que dos de los integrantes se encuentran en el hospital

Los seis vascos de la Global Sumud Flotilla no llegarán finalmente hoy a Euskal Herria. Estaba previsto que realizasen hoy el viaje, pero dos de los miembros se encuentran hospitalizados en Turquía debido a las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante su detención, y no pueden viajar. Sus compañeros han decidido quedarse junto a ellos.

Miembros de la Flotilla Global Sumud han denunciado que en esta ocasión el gobierno israelí ha aumentado la violencia contra los activistas y han sufrido una violencia extrema.



Los activistas han denunciado acoso sexual, abusos sexuales y palizas. También han denunciado que les mantuvieron retenidos en posiciones de estrés.

Se espera un nuevo parte médico a partir de mediodía.