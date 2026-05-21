El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas este jueves y viernes, ante la previsión de que se puede llegar a los 30 ºC en la costa y los 34 ºC en el interior.

Hoy, jueves, el aviso amarillo estará activo desde las 13:00 hasta las 19:00 horas en Bizkaia y Gipuzkoa.

Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, predominará el ambiente soleado durante toda la jornada. El viento de componente sur provocará un ascenso de las temperaturas, también cerca de la costa. Las máximas superarán los 30 °C y las mínimas también sumarán algunos grados respecto a la jornada anterior.

Para el viernes se espera también una jornada veraniega con cielos despejados y calor, con temperaturas máximas que rondarán los 30-35 °C.

El día amanecerá con algunas brumas y temperaturas mínimas un poco más altas. Por la tarde podrán aparecer algunas nubes de evolución en regiones del interior, pero sin consecuencias. El viento soplará del este y sureste, y por la noche es probable una rolada al oeste en la costa acompañada de rachas fuertes.

El aviso amarillo volverá a activarse entre las 13:00 y las 19:00 horas en Bizkaia y Gipuzkoa.

De cara a los próximos días, Euskalmet ha anunciado que el calor continuará durante al menos el miércoles de la semana que viene.

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