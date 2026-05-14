Jornada otoñal, con lluvias abundantes para este viernes
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes en puntos de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas.
El ambiente otoñal será el protagonista de este viernes. Euskalmet prevé una jornada con con lluvias abundantes y temperaturas máximas que no superarán los 15 grados.
Lloverá de manera copiosa, especialmente durante la primera mitad del día y en la mitad norte. A partir de la tarde la lluvia irá remitiendo, sobre todo en el interior, y se irán abriendo claros. Se prevén nevadas en zonas altas de Pirineos y el viento soplará recio del noroeste, especialmente en la costa y en el Valle del Ebro.
Las temperaturas máximas volverán a ser otoñales y no superarán los 15 grados en la costa y los 12 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 grados del interior y los 10 grados en la costa.
Aunque estemos a mediados de mayo, la nieve ha hecho acto de presencia en Navarra.
Así las cosas, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes en puntos de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. El aviso estára activado hasta las 21:00 horas.
En la vertiente cantábrica de Navarra también está activo el aviso amarillo por lluvias.
Según la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet, el sábado la lluvia ya irá a menos, sobre todo en la segunda mitad del día.
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