LAB se abre a desconvocar la huelga en Tubos Reunidos mientras que ESK apuesta por prolongarla

ELA, LAB y ESK han convocado una asamblea para este viernes en Tubos Reunidos, donde son mayoritarios en el comité de empresa en Amurrio (Álava) y actualmente mantienen una huelga indefinida, cuya continuidad LAB se ha mostrado dispuesto a debatir, mientras que ESK apuesta por prolongarla.

La asamblea, que dará comienzo a las 09:00 horas, tiene como objetivo “poder adoptar de manera colectiva las decisiones necesarias para hacer frente a esta nueva fase".

Este jueves, el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, se ha mostrado abierto a debatir sobre la continuidad del paro. En declaraciones a Radio Vitoria, Arroyo ha asegurado que la huelga "ha conseguido ya sus objetivos y, por lo tanto, es pertinente plantearse y debatir" sobre su continuidad y sobre cuál es "el mejor medio de lucha" para el futuro, con la empresa en concurso de acreedores.

En cambio, ESK ha anunciado que su apuesta es por continuar la huelga indefinida, que considera "imprescindible". En un comunicado, ha asegurado que "abandonar ahora la huelga, sin que se retire el ERE, sería regalar a la empresa y al administrador concursal la paz social que necesitan para avanzar con las mismas medidas que venimos combatiendo".

Además, han recordado que el próximo 26 de mayo la jueza ha citado al administrador concursal, a la dirección y a los sindicatos para ver qué medidas laborales se pueden tomar. "Eso demuestra que la empresa sigue gestionando, sigue teniendo capacidad de decisión y sigue pudiendo retirar el ERE", ha concluido ESK.