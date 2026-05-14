CONFLICTO LABORAL

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Las plantillas de CAF en Beasain e Irun aprueban la última propuesta de la dirección

El nuevo convenio, que tendrá una vigencia de tres años, recoge incrementos salariales por encima del IPC y jornadas por debajo de las 35 horas semanales para algunos colectivos. 

CAF langileak protesta

Una protesta de los trabajadores de CAF. Foto: Europa Press

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EITB

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Las asambleas de trabajadores de CAF de Beasain e Irun han aceptado la última propuesta de la dirección para renovar el convenio, que incluye incrementos salariales por encima del IPC, la contratación de más de 200 personas y diversas mejoras en jornadas y licencias. En consecuencia, quedan suspendidas las movilizaciones que se venían desarrollando desde hace tres semanas. 

Según ha informado LAB —sindicato mayoritario en las plantas guipuzcoanas— en una nota, este acuerdo, con vigencia hasta 2028, incorpora "avances significativos en diferentes ámbitos". Entre otros, el sindicato abertzale destaca la contratación de al menos 200 personas para Beasain, y otras 40 para Irun. Asimismo, "se garantiza" la aplicación del contrato de relevo. 

Asimismo, el comunicado precisa que habrá incrementos salariares por encima del IPC y que se aplicará la jornada de 1592,5 horas para todos los colectivos de la empresa. A su vez, por primera vez se establece una jornada anual por debajo de las 35 horas semanales para el personal que trabaja a cuatro turnos. 

El acuerdo también contempla mejoras en condiciones de los viajes de trabajo y la equiparación de las condiciones de la formación en euskera con las del resto de los idiomas. 

LAB ha valorado positivamente el resultado y ha opinado que los paros y movilizaciones han sido "determinantes en este proceso de negociación".

La propuesta ha logrado el respaldo del 66 % de la plantilla. 

Titulares de Hoy Beasain Irún Empresarios Conflictos laborales Gipuzkoa Sindicato LAB Economía

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