CONFLICTO LABORAL
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ELA, LAB y ESK reúnen este viernes a la plantilla de Tubos Reunidos tras el concurso de acreedores

El objetivo de la asamblea es trasladar al conjunto de la plantilla una valoración de la coyuntura y proponer líneas de actuación para esta nueva fase del conflicto laboral, en un contexto marcado por la huelga indefinida y la reciente declaración del concurso de acreedores de la empresa.
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: ELA, LAB eta ESK Tubos Reunidoseko langileekin bilduko dira ostiralean, hartzekodunen konkurtsoa egin ondoren
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EITB

Última actualización

ELA, LAB y ESK han convocado una asamblea este viernes en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava), en un contexto marcado por la huelga indefinida y la reciente declaración del concurso de acreedores de la empresa.

Según explican los sindicatos, que son mayoritarios en el comité de empresa, están analizando la situación actual junto a sus afiliados tras la decisión judicial. El objetivo de la asamblea es trasladar al conjunto de la plantilla una valoración de la coyuntura "y poder así adoptar de manera colectiva las decisiones necesarias para hacer frente a esta nueva fase".

Además, han criticado que la dirección de Tubos Reunidos no haya respondido a la solicitud de información realizada el pasado día 6 sobre el concurso de acreedores, pese a la reunión mantenida entonces. 

El juzgado nombra al administrador del concurso de acreedores de Tubos Reunidos
Amurrio Conflictos laborales Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Economía

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