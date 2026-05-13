ELA, LAB y ESK han convocado una asamblea este viernes en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava), en un contexto marcado por la huelga indefinida y la reciente declaración del concurso de acreedores de la empresa.

Según explican los sindicatos, que son mayoritarios en el comité de empresa, están analizando la situación actual junto a sus afiliados tras la decisión judicial. El objetivo de la asamblea es trasladar al conjunto de la plantilla una valoración de la coyuntura "y poder así adoptar de manera colectiva las decisiones necesarias para hacer frente a esta nueva fase".

Además, han criticado que la dirección de Tubos Reunidos no haya respondido a la solicitud de información realizada el pasado día 6 sobre el concurso de acreedores, pese a la reunión mantenida entonces.