Geroa Bai y PSN votarán en contra de la Proposición de Ley Foral presentada por UPN mañana en el Parlamento de Navarra, tras alcanzar in extremis un acuerdo en torno al modelo educativo y se garantiza que la decisión sobre el cierre de aulas no tendrá una proyección automática en los próximos cursos.

En sendas notas emitidas para dar cuenta de lo acordado, ambos grupos han informado de que el pacto establece la creación de una mesa de trabajo y diálogo entre los socios de gobierno con el objetivo de realizar un análisis riguroso del sistema educativo.

Por su parte, Geroa Bai ha subrayado que el acuerdo "no satisface al 100 %" sus aspiraciones, pero permite "corregir decisiones iniciales que consideraba inadecuadas y abrir un espacio de trabajo compartido". "Ese análisis debe abordar retos estructurales como: la bajada de natalidad, la despoblación, la planificación educativa y la mejora de la calidad educativa", ha precisado.

Entre los compromisos logrados, la coalición abertzale ha destacado dos cuestiones fundamentales, por un lado, "se garantiza que la decisión sobre el cierre de aulas no tendrá una proyección automática ni se arrastrará en los próximos cursos sin revisión y análisis". Y por otro lado, se incorpora un "cambio de criterio" del Departamento de Educación, de forma que "todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad".

En la misma línea, PSN ha hecho hincapié en que el acuerdo "impulsa un estudio sobre el cierre de aulas públicas que se encuentren en la misma situación que aulas concertadas susceptibles de cierre" y se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan "modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite".

Según los socialistas, entre las cuestiones que abordará la mesa de trabajo se encuentran "la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes".