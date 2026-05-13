Altas capacidades en personas adultas: el mito del éxito asegurado

"Tú puedes con todo", "eres muy intenso/a", "tienes mucho talento, no lo estás explotando"… Son algunas de las expresiones que suelen escuchar las personas con altas capacidades por parte del entorno, una presión y una exigencia de altas expectativas que aumentan cuando nos referimos a personas adultas con altas capacidades. "Creo que las altas capacidades te pueden ahogar muchas veces", explica Haizea López, escritora de Sopela de 33 años, diagnosticada con altas capacidades hace tres años. "Hace que el resto esperen que seas más capaz, que lo vayas a hacer mejor, que no vayas a fallar y todo ese arrastre emocional también es difícil", asegura.

Las altas capacidades son una forma de neurodivergencia: en personas con AACC el cerebro que funciona de manera diferente, con mayor rapidez para aprender, comprender y conectar ideas. "Eres más consciente de lo que te rodea, necesitas entenderlo todo y te planteas cuestiones que otras personas no se plantean", explica el psicólogo Asier Arrieta, del gabinete psicológico Psikokide de Bilbao. Sin embargo, esa intensidad cognitiva puede convertirse en un arma de doble filo: potencia habilidades, pero también puede dificultar el día a día.

Diagnóstico en la adultez

Aunque lo habitual es que las AACC se detecten en la infancia, cada vez más personas están recibiendo su diagnóstico ya en la adultez. Es lo que le ocurrió a Haizea López, que lo descubrió a raíz del proceso de su hija. "Al indagar sobre ella, me vi reflejada", relata.

Poner nombre a esa diferencia supuso un alivio: "Sentía que no encajaba, que no veía las cosas como el resto. Ahora me entiendo mejor y tengo herramientas para gestionarlo". "El mayor problema suele ser el rechazo de uno mismo", advierte el psicólogo, y cita estrategias adaptativas para encajar en los entornos laborales y personales, que pueden desembocar en problemas de salud mental como ansiedad o depresión.

En Euskadi, se estima que entre un 2 % y un 3 % de la población presenta altas capacidades, según el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. En el sistema educativo vasco existen protocolos específicos para la detección y atención del alumnado con altas capacidades, aunque especialistas y familias coinciden en que aún queda margen para mejorar la identificación temprana y el acompañamiento.

Sin embargo, en el caso de las personas adultas, no hay estadísticas oficiales, pero instituciones y asociaciones de personas con AACC aseguran que la mayoría de los casos en adultos permanecen sin identificar. "En el Estado español, las personas con AACC se estima que supondrían entre el 15 % y el 20 % de la población", señala el psicólogo Asier Arrieta.

Ese infradiagnóstico es aún mayor en el caso de las mujeres, debido a los sesgos de género en la detección y el enmascaramiento -mujeres que ocultan o compensan sus características neurodivergentes para adaptarse socialmente-.

AACC y éxito

Las altas capacidades en la edad adulta reflejan una realidad compleja -potencial y vulnerabilidad-, y teje en el imaginario colectivo un vínculo directo entre altas capacidades y éxito. "El éxito depende de cada persona", subraya Arrieta. Mientras algunas buscan retos constantes y crecimiento profesional, otras optan por trabajos menos exigentes, "para reducir la carga mental". "Que tengas una gran capacidad no quiere decir que tengas que utilizarla" asevera Arrieta.

Haizea López también quiere romper con el estereotipo. "En mi caso, he tenido mucho éxito en mi trabajo. Hago un hiperfoco en ello y dedico muchísimas horas a escribir, porque me apasiona", razona. "Y de ahí llega el éxito, no porque tenga altas capacidades", concluye López, poniendo sobre la mesa que quizás el éxito no resida en cuánto potencial se tiene, sino en cómo -y en hasta dónde- cada persona decide vivirlo.