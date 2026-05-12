VIOLENCIA MACHISTA
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Detenido por agredir sexualmente a una mujer en una residencia de estudiantes de Arrasate

La agresión sexual tuvo lugar en febrero, aunque la víctima presentó la denuncia el pasado viernes. La Universidad de Mondragón ha expresado su "más firme rechazo y condena" por los hechos, y ha convocado concentraciones este martes a las 12:00 horas en todos sus campus y centros.

OÑATI

Imagen de archivo: concentración de la comunidad de Mondragon Unibertsitatea en abril para denunciar un intento de agresión sexual en el campus de Oñati.

Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Arrasateko ikasle-egoitza batean emakume bati sexu-erasoa egitea leporatuta
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido este lunes a un hombre de 22 años acusado de agredir sexualmente a una joven en una residencia de estudiantes de Arrasate (Gipuzkoa) el pasado mes de febrero, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La víctima denunció los hechos el pasado viernes, tras lo cual la Ertzaintza inició una investigación que ha culminado con la detención del presunto autor este lunes, acusado de un delito de agresión sexual.

Mondragon Unibertsitatea, por su parte, ha informado este martes, a través de una nota interna enviada a estudiantes y trabajadores, de la agresión sexual sufrida por una mujer de 22 años de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (HUEZI). 

Para denunciar lo ocurrido y solidarizarse con la víctima, la Universidad ha convocado concentraciones de repulsa a las 12:00 horas en todos sus campus y centros, en las que se leerá un breve manifiesto y se secundará un "paro simbólico de cinco minutos".

Ante lo sucedido, la Universidad ha expresado su “más rotunda condena y rechazo” y ha trasladado todo su apoyo a la víctima y a su familia. Asimismo, confía en que las actuaciones para esclarecer los hechos se desarrollen con “celeridad” y que se depuren las responsabilidades correspondientes.

En la nota, la Universidad subraya que la violencia machista “no es un hecho aislado”, sino un “problema estructural” que atenta contra la dignidad y la integridad física y psicológica de las mujeres. En ese sentido, Mondragon Unibertsitatea ha reiterado su compromiso y ha destacado que seguirá trabajando para que los campus sean “espacios libres de violencia”.

Se trata de la segunda agresión sexual denunciada en el ámbito de Mondragon Unibertsitatea en el plazo de un mes, después de que en abril se informara de un intento de agresión sexual a un profesor de la facultad de Enpresagintza de Oñati en el aparcamiento del centro. En ese caso, la Ertzaintza detuvo a un varón de 51 años.

Violencia machista Machismo Universidad de Mondragón Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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