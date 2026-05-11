El Camino de Santiago ya tiene en Pamplona una oficina de atención al peregrino

Estos sistemas operan de forma continua analizando lo que hacemos en cada momento y extrayendo conclusiones sobre nuestro comportamiento, lo que dificulta su encaje en las categorías jurídicas existentes. El estudio ha sido premiado por la Agencia Española de Protección de Datos y su autora, la profesora de Derecho Constitucional de la EHU Leire Escajedo subraya en él "el desfase entre la rapidez con la que avanza la tecnología y la capacidad del Derecho para adaptarse a ella".