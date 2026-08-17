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La atleta vasca Tessy Ebosele se hace viral tras denunciar "comentarios crueles" en las redes

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tessy Ebosele euskal atletak "iruzkin krudelak" salatu ditu sare sozialetan

Última actualización

La atleta vasca Tessy Ebosele se ha hecho viral por las declaraciones que ha realizado tras participar en los Europeos de Atletismo de Birmingham. La saltadora de longitud ha criticado duramente la presión que suelen sentir por los duros comentarios que reciben en redes sociales. Para ella no ha sido nada fácil gestionarlo y pide a la sociedad más empatía con los deportistas.

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