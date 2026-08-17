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Tessy Ebosele euskal atleta biral egin da sareetan "iruzkin krudelak" salatu ostean

Iragarkia
18:00 - 20:00

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Tessy Ebosele atleta arabarra, birala egin da Europako Atletismo Txapelketan parte hartu ondoren egindako adierazpenengatik. Gasteizen bizi den luzera-jauzilariak gogor kritikatu du atletek sare sozialetan jasotzen dituzten iruzkin negatiboak, eta esan du halako mezuek sekulako eragina dutela lehiatzerako orduan. Malkoak begietan, argi baino argiago hitz egin du.

Sare Sozialak Araba Gizartea

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