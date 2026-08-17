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Basurtuko Ospitaleko Psikiatria pabiloian 31,9 gradu arteko tenperaturak daudela salatu dute

Basurtuko Ospitaleko Escuza pabilioiak (psikiatria-eremua hartzen duena) ez du klimatizaziorik hotzean, eta 31,9 gradura arteko tenperaturak izan ditu eraikin barruan. Lan Ikuskaritzaren ustez, eraikinaren egituran arazoak daude, eta baldintza termiko egokiak bermatzeko neurriak eskatu dizkio Osakidetzari.

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Basurtuko Ospitalea. Argazkia: EITB

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EITB

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Bizkaiko Lan Ikuskaritzak egiaztatu duenez, Basurtuko Ospitaleko Escuza pabilioian, psikiatria-eremuan hain zuzen ere, tenperatura-baldintza "oso desegokiak" daude, batez ere udan eta tenperatura altuetan. Txostenaren arabera, pabiloiaren barruan 31,9 gradura arteko tenperaturak erregistratu dira. CCOOk egoera salatu ondoren eman du jakitera ebazpena.

Sindikatuak adierazi du pabiloi horretan artatutako pazienteen ezaugarriek zaildu edo eragotzi egiten dutela leihoak irekitzea aireztapen naturala bermatzeko. Leihoak giltzaz itxita daude, ospitaleratutako pertsonen segurtasunagatik.

Zer egiaztatu du Lan Ikuskaritzak?

Lan Ikuskaritzak aztertutako dokumentazioaren arabera, Osakidetzak bazekien, gutxienez 2016tik, leihoak ezin zirela erabili modu naturalean aireztatzeko, baita tenperatura altuei lotutako arriskua dagoela ere.

Era berean, Euskal Osasun Zerbitzuak bazekien pabiloiak ez zuela hotzeko klimatizaziorik, eta beharrezkoa zela aireztapena eta klimatizazioa hobetzea prebentzio-plangintzaren barruan, CCOOk azaldu duenez.

Txostenak ondorioztatzen duenez, "egitura-gabezia bat dago, pabiloiaren hotzeko klimatizazio orokorraren faltaren ondorioz", eta horrek lotura zuzena izango luke araudian ezarritako balioak baino handiagoak diren tenperaturak izatearekin eraikin barruan. 

Zer eskatu dio Lan Ikuskaritzak Osakidetzari?

Egoera horren aurrean, Lan Ikuskaritzak Osakidetzari eskatu dio Escuza pabiloia hotzean girotzeko. Horretarako, bideragarritasun-txosten tekniko bat egin beharko du, baldintza termiko egokiak bermatzeko egiturazko neurrien kronograma bat barne.

Erakundearen ustez, beharrezkoa da hautemandako baldintzak zuzentzeko eta pabiloiaren tenperaturek ezarritako balioak berriro gainditzea saihesteko neurriak hartzea.

Urtetan ez dutela ezer egin salatu du CCOOk

CCOOren ustez, Osakidetzak duela hamarkada batetik hona egoeraren berri izateak eta behin betiko konponbiderik hartu ez izanak "agerian uzten du falta larria" izan dela psikiatria-zerbitzuko langileen eta erabiltzaileen osasuna babesteko.

Sindikatuak gogorarazi du, gainera, Lan Ikuskaritzak berak ezartzen duela Escuza pabiloian artatutako pazienteen ezaugarri espezifikoak ezin direla aitzakia izan baldintza termiko desegokiak mantentzeko.

Sindikatuak, beraz, eskatzen du Osakidetzak beharrezko egitura-neurriak har ditzala pabiloian tenperatura egokia bermatzeko, batez ere udako hilabeteetan eta bero-aldietan.

Basurtuko Ospitalea Osakidetza Bero-boladak Gizartea

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