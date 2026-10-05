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Hiru zauritu Mungian, hiru ibilgailuk talka eginda

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istripua laurak hamar gutxitan gertatu da, Trobika parean, hiru autok talka egin dutenean. Kolpearen ondorioz, hiru pertsona zauritu dira. Horietako bi Gurutzetako ospitalera eraman dituzte (Barakaldo) eta hirugarrena Urdulizko ospitalera.

Agentziak | EITB

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Hiru pertsona zauritu dira gaur arratsaldean BI-631 errepidean, Mungia parean, hiru ibilgailuk talka eginda.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istripua laurak hamar gutxitan gertatu da, Trobika parean, hiru autok talka egin dutenean. Kolpearen ondorioz, hiru pertsona zauritu dira. Horietako bi Gurutzetako ospitalera eraman dituzte (Barakaldo) eta hirugarrena Urdulizko ospitalera.

Ertzaintzak ibilgailuentzako ordezko pasabide bat ezarri du istripuaren gunean, eta kilometro eta erdiko auto-ilarak izan dira.

Trafiko Istripuak Ertzaintza Mungia Gizartea

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